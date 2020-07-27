В Семее ловят «зайцев»

В городе продолжает работу мобильная группа, проверяющая пассажиров на наличие оплаты за проезд. В ее состав вошли контролеры и участковые.

Раньше при «поимке с поличным» безбилетник мог на месте произвести оплату, но теперь правила стали жестче. Если при проверке выявится, что пассажир не оплатил проезд, будет наложен штраф в размере 2МРП, или 5 650 тенге.

За последние два дня оштрафовано около сотни пассажиров. Впрочем, главная задача мобильной группы не в том, чтобы штрафовать безбилетников, а в том, чтобы призвать горожан к сознательности.

Напомним, что согласно правилам пассажирских перевозок

в пригородных и городских автобусах оплата производится при входе кондуктору или водителю. Лишь оплатив проезд, пассажир имеет право проходить в салон.

– За два дня работы нашей мобильной группы мы задержали около ста безбилетников. В первый день задержали 47 человек, во второй – 48. В городе много сознательных пассажиров, но попадаются и те, кто не платит за проезд. Многие ждут, когда подойдет контролер и проверит их. Но так делать нельзя. Согласно правилам, входя в автобус, нужно сразу же произвести оплату, – говорит начальник диспетчерского отдела центра управления пассажирских перевозок Аманбол Байсаринов.

По статистике, «зайцем» ездят в основном семейчане в возрасте 50-60 лет и молодежь. Последние оплачивают проезд при помощи QR-кода, однако, если во время поездки их не проверит контролер, оплату они отклоняют. Временами за проезд не платят и пенсионеры. Зачастую сердобольные горожане приходят им на помощь и оплачивают проезд за таких попутчиков. В случае если попадаются несовершеннолетние безбилетники, мобильная группа фиксирует их данные и передает родителям.

И если одни нарушители платят штрафы, то другие устраивают настоящие разборки с последствиями. Так, пассажир одного из автобусов не оплатил проезд и напал на контролера, который пытался оформить штраф. И не с кулаками, а с… топором, ранил контролера в ногу. Рану пришлось зашивать, а буйного «зайца» задержать. По данному факту ведется следствие.

С прошлого года в автобусах Семея действует система электронного билетирования, и на сегодня около 90 процентов пассажиров производят оплату при помощи транспортной карты или мобильного приложения. Остальная часть расплачивается за проезд с водителями. С ними, к слову, также проводится работа.

– Необходимость в работе кондукторов отпала. Оплату принимает водитель. За это им доплачивают порядка 3000-3500 тенге в день. На остановке водитель должен проследить за посадкой: сколько людей село, все ли обилечены, объявить о том, что на линии контроль, – говорит Аманбол Байсаринов. – С водителями проводится разъяснительная работа. Пассажирам же нужно приучать себя к дисциплине, при входе производить оплату.

Скупой в этом случае заплатит куда больше – стоимость проезда в Семее составляет

80 тенге, штраф за неуплату – 5650 тенге (2 МРП).

Наргиза Омарканова

Семей