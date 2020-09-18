В семье живут  традиции веков

Восточно-Казахстанский музей искусств организовал онлайн-выставку, посвящённую Дню семьи.

Этот добрый праздник казахстанцы отметили 13 сентября. Сотрудники музея искусств решили порадовать особым подарком жителей и гостей региона, представив их вниманию картины из коллекции ВКМИ, полностью раскрывающие тему семейного очага.

– Семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, – подчеркнула заведующая экскурсионно-массовым отделом ВКМИ Светлана Гилёва.

Начинается онлайн-выставка со стихотворения российского поэта Леонида Гайкевича «Семья»:

…Семья – оплот и сила государства,

Хранящая традиции веков.

В семье ребёнок – главное богатство,

Луч света, как маяк для моряков…

Эти строки как нельзя точно описывают всю суть картин, представленных на выставке. Их авторами являются казахстанские художники, в том числе и наши земляки.

По словам экскурсовода, из всей серии работ на тему современной семьи в Казахстане можно было бы показать всего лишь одну картину «Семья» устькаменогорца Габдулмади Меркасимова. В этой бытовой сценке семейной трапезы гармонично сочетаются тепло, человечность и глубокая философия. Неслучайно художник изображает приоткрытую дверь печи, в которой виден костёр, символизирующий семейный очаг.

Таким же душевным теплом и пламенем невидимого очага согрета трапеза молодой семьи в работе Ария Школьного «Утро молодого чабана». На полотне образы отца, матери и годовалого ребёнка, то есть всего самого ценного, что есть в жизни каждого из нас.

– Любая семья рождается и развивается, как человек или государство. На картинах наших художников отображены разные этапы жизни семьи. Самое начало – сватовство, можно увидеть на живописном полотне «Құдалар» алматинки Сауле Сулейменовой-Базаргалиевой, – рассказывает экскурсовод. – Три женские фигуры в колоритных костюмах времён Абая удивляют неприветливым взглядом. У многих может появиться вопрос: «Почему они не улыбаются? Ведь пришли сватать девушку». Чтобы понять трактовку их образов, надо вспомнить, что в старину по казахскому обычаю девушку сватали из очень далёкого аула. Эти женщины совсем чужие друг другу, они незнакомы. Поэтому между ними и зрителями есть некая психологическая стена отчуждения.

В лирическом ключе подана сцена прощания невесты со своей семьёй в картине «Қоштасу» нашего земляка Кайсана Кадырбекова. Невыразимая печаль запечатлена в фигурах всех родственников: бабушки, мальчугана на первом плане, младшей сестры, стоящей возле юрты, матери или старшей родственницы, которая изображена рядом с девушкой. Возможно, все они прощаются с ней навсегда. Ведь увозят её очень далеко.

Следующий этап становления семьи ярко прослеживается в акварельной работе усть-каменогорского художника Шангерея Ибраева «Колыбель». Это семейная сцена со множеством маленьких детишек возле юрты. Как известно, любой семейный союз создавался ради главной благородной цели – совместной заботе о потомстве и воспитании молодого поколения.

– В год 175-летия со дня рождения Абая Кунанбайулы мы не могли не представить картины, посвящённые теме семьи великого поэта. Одна из них – живописное полотно Мади Кайрхана «Бала Абай». Автор представляет нам образы самого мыслителя в раннем возрасте, его отца Кунанбая и бабушки Зере, – пояснила Светлана Гилёва. – Картина Гульнар Бекбердиновой «Абай везёт детей в школу», напоминает зрителям о вере Абая в силу просвещения народа.

Стоит отметить, среди картин, посвященных семейной тематике, всегда много сюжетов о материнстве и роли женщины в воспитании детей. Просматривая онлайн-выставку музея, можно насладиться прекрасными женскими образами разных возрастов и поколений.

Есть среди них и молодая мамочка, которая наблюдает за тем, как её малыш купается. Это пейзаж Ержана Турганбаева «Материнское счастье». По мнению специалистов, по композиции картина достаточно простая, однако в ней много личного чувства, ощущения настоящего семейного счастья.

В свою очередь в живописных портретах знаменитого алматинского мастера кисти Шаймардана Сариева «Портрет бабушки с внуком» и театрального художника из Усть-Каменогорска Кайсана Кадырбекова «Дәріш әже» представлены бабушки и дети. Обе работы очень колоритны в своей стилистике, костюмах, позах и занятиях персонажей. Так авторы утверждают национальные семейные традиции в изобразительном искусстве.

Напомним, с этими и другими работами можно ознакомиться на YouTube-канале Восточно-Казахстанского музея искусств.

Лариса Мартынова