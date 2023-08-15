В селе Ново-Канайка построят новое здание Центра оказания специальных соцуслуг

Нынешний Центр психического здоровья в селе Ново-Канайка Уланского района действует уже много десятков лет. Сейчас корпуса малопригодны для лечения и проживания. Здания ветхие, совершенно не отвечают современным требованиям. Власти решили, что ремонтировать постройки 1947 года не имеет смысла, нужно возводить новое.

Центр является пристанищем для людей с психическими расстройствами, которые нуждаются в заботе и уходе, а также дает рабочие места для жителей небольшого населенного пункта. В организации работает 102 человека, все они – жители села Ново-Канайка. Это три врача, 28 специалистов из среднего медицинского персонала, остальные – технические работники. В Ново-Канайке проживает 465 человек. Выходит, что почти в каждой семье есть работник данного центра.

Как отметили в Управлении координации занятости и социальных программ ВКО, в очереди на пребывание в учреждении числятся 125 человек. Однако в настоящее время корпуса просто не могут принять столько людей.

Аким ВКО Ермек Кошербаев в ходе рабочей поездки в Уланский район посетил центр и сделал однозначное заявление – нужно строить новый объект, и в кратчайшее время. Он поручил районному акимату и Управлению строительства ВКО разработать проект, соответствующий современным санитарным и строительным нормам. Уже известно, что здание будет одноэтажным и иметь форму буквы «п», также потребуется оборудовать двор для прогулок. В акимате будут рассматривать возможность сотрудничества с предприятием, которое могло бы по off-take контракту за свой счет возвести здание и продать его государству. Такие примеры есть по программе «Одноэтажный Восток».

В областном управлении строительства сообщили, что при наличии всей необходимой документации здание для центра можно будет построить за один сезон. Сейчас центр находится на балансе Управления здравоохранения ВКО. Но так как в нем проживают люди, которые не нуждаются в активном медицинском лечении, новое здание станет подведомственным управления координации занятости и социальных программ. Название учреждения тоже изменится. Оно станет Новоканайским центром оказания специальных социальных услуг.