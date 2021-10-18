В самоволку не пойдут

В воинских частях областного центра проводят мероприятия, направленные на профилактику нарушений дисциплины.

По сообщению пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона, в воинских частях и учреждениях гарнизона проводится декада, направленная на профилактику самовольного оставления воинской части, уклонения от воинской службы.

Руководство части совместно с сотрудниками отдела военной полиции гарнизона провело заседание круглого стола. Цель мероприятия – разъяснение сотрудниками военной полиции норм Уголовного кодекса Республики Казахстан, в частности статьи 441 (самовольное оставление части или места службы), статьи 443 (уклонение или отказ от прохождения воинской службы) УК РК, а также правовых последствий при совершении уголовных правонарушений.

– Формирование нулевой терпимости к фактам самовольного оставления воинской части или места службы среди военнослужащих Усть-Каменогорского гарнизона, а также мероприятия, направленные на предупреждение совершения уголовных и административных правонарушений, проводятся в соответствии с планом, – проинформировал старший офицер подразделения дознания и розыска отдела Военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант юстиции Дидар Ибраев.

Для реализации программы «В армии нет места преступности» в гарнизоне проводится масштабная работа по профилактике правонарушений в военной среде. В ходе круглого стола обсуждены вопросы профилактики и недопущения нарушений воинской дисциплины, повышения правовой грамотности военнослужащих.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников