Военная служба

В самоволку не пойдут

18.10.2021
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В воинских частях областного центра проводят мероприятия, направленные на профилактику нарушений дисциплины.  

По сообщению пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона, в воинских частях и учреждениях гарнизона проводится декада, направленная на профилактику самовольного оставления воинской части, уклонения от воинской службы.  

Руководство части совместно с сотрудниками отдела военной полиции гарнизона провело заседание круглого стола. Цель мероприятия – разъяснение сотрудниками военной полиции норм Уголовного кодекса Республики Казахстан, в частности статьи 441 (самовольное оставление части или места службы), статьи 443 (уклонение или отказ от прохождения воинской службы) УК РК, а также правовых последствий при совершении уголовных правонарушений.  

– Формирование нулевой терпимости к фактам самовольного оставления воинской части или места службы среди военнослужащих Усть-Каменогорского гарнизона, а также мероприятия, направленные на предупреждение совершения уголовных и административных правонарушений, проводятся в соответствии с планом, – проинформировал старший офицер подразделения дознания и розыска отдела Военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант юстиции Дидар Ибраев.  

Для реализации программы «В армии нет места преступности» в гарнизоне проводится масштабная работа по профилактике правонарушений в военной среде. В ходе круглого стола обсуждены вопросы профилактики и недопущения нарушений воинской дисциплины, повышения правовой грамотности военнослужащих.  

 Юрий Пааль

 Фото из открытых источников

18.10.2021
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