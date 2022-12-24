В сакском стиле

Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение пять видов биколорных циркуляционных монет «Сакский стиль». На одном из них изображены уникальные находки, обнаруженные археологами в курганах Шиликтинской долины ВКО.

Как отмечают в пресс-службе Нацбанка РК, идея монетной программы «Сакский стиль» заключается в активном вовлечении казахстанцев в коллекционирование монет, продвижении культурно-исторических и просветительских ценностей, а также популяризации отечественного монетного производства.

Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей.

Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге вошли в обращение 21 декабря. Общий тираж – пять миллионов штук.

На каждом виде монет изображены археологические находки, которые обнаружили во время раскопок курганов по всей стране.

«Олень». Жалаулинский клад. Семиречье (V–III вв. до н. э.). Олень в мировоззрении кочевников – символ, объединяющий нижний и верхний миры.

«Крылатый барс». Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.) Снежный барс – символ мужества и богатства.

«Золотые бляшки в виде оленей», Жалаулы, Семиречье (V–III вв. до н. э.) Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.

«Свернувшийся барс». Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н. э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.

Без преувеличения, гордостью для Восточно-Казахстанской области является монета «Маска». Шиликты. (VIII–VII вв. до н. э). На ней изображены три образа, оберегающие семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.

Стоит отметить, в регионе по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, начиная с 2016 года, проводятся масштабные археологические раскопки и научно-исследовательские работы. Шиликтинские курганы в Зайсанском районе были исследованы в первую очередь. Археологи обнаружили в них уникальные образцы золотых изделий, выполненные в традициях сакского стиля.

Добавим, монеты «Сакский стиль» изготовлены на Казахстанском монетном дворе и выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. То есть они являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей, для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Технические и физические параметры монет сохранены без изменений – они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платёжных терминалов и другой кассовой техники для их приёма не требуется.

Александра Исаева