В руках учителя – будущее страны

Во всех школах Восточного Казахстана прошли открытые уроки, приуроченные к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 647 государственных и шести частных школах региона педагоги рассказали представителям молодого поколения казахстанцев о значимости 30-летнего юбилея Независимости и личном вкладе в становление суверенного государства Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, достижениях страны за прошедшие 30 лет.

В Усть-Каменогорской средней школе №20 имени А. Байтурсынова для учеников второго класса открытый урок провела учитель начальных классов Гүлім Сейтбекова. Преподаватель отметила, что в 1991 году Указом Нурсултана

Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. В этом же году в космос полетел первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. В 1992 году были приняты государственные символы Казахстана, в следующем году в обращение был введён ещё один атрибут независимости – национальная валюта. В 1994 году было принято решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу, которая в последующем была переименована в Астану. Кроме того, она рассказала школьникам о том, как за короткое время столица преобразилась до неузнаваемости. Дети обсудили проведение в 2011 году в Казахстане VII зимних Азиатских игр. Тогда казахстанские спортсмены завоевали 70 медалей, в том числе 32 золотых. В следующем году Казахстан вошёл в число 50-ти самых конкурентоспособных экономик мира.

В ходе открытого урока ребята также обсудили одно из самых значительных и масштабных мероприятий – специализированную международную выставку EXPO. В 2017 году Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела её. Тогда в выставке приняли участие 115 государств и 22 международные организации. Кроме того, педагог рассказала школьникам о том, какую работу проводит ныне действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Гүлім Сейтбековой, такие открытые уроки и классные часы очень важно проводить, чтобы воспитывать у школьников чувство гордости за свою Родину, сопричастности к жизни страны, ответственность и патриотизм, а также для закрепления знаний о новейшей истории Казахстана.

Ученики с большим интересом принимали участие в открытом уроке, высказывали свои мнения, делились впечатлениями.

– Мне очень понравился урок. Наш учитель рассказал об истории становления страны, достижениях. Мы узнали много нового. Я был в нашей столице, Нур-Султане, это очень красивый город, больше всего понравился Байтерек, – рассказал о своих впечатлениях ученик второго класса средней школы №20 Арсен Калиев.

Достижения государства за 30 лет обсудили и в Усть-Каменогорской средней многопрофильной школе №37. Открытый классный час для учеников 10 класса подготовила и провела классный руководитель Наталья Шелеп. В ходе мероприятия учащиеся работали в группах и должны были по предложенным источникам определить, о каких достижениях Независимого Казахстана может идти речь. Таким образом, ребята назвали пять достижений государства за годы суверенитета, в числе которых единство народа, отказ от ядерного оружия, спортивные достижения, цифровизация и проект «Болашақ». Преподаватель напомнила школьникам, что в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана уделяется внимание новым задачам, которые ставятся перед молодым поколением. Десятиклассники собрали образ выпускника, указав качества, которыми он должен обладать, чтобы соответствовать требованиям и запросам современности.

– Будущее нашей республики зависит от того, какими будут наши школьники. Старшее поколение надеется на молодых. Хочется, чтобы дети шли по жизни дорогою мира, добра, были трудолюбивыми, созидательными и талантливыми. Анализируя в ходе классного часа достижения Казахстана, качества выпускника, которые предложили дети, можно с уверенностью сказать: республика выбрала стратегически правильный путь, и молодёжь понимает и поддерживает этот курс, – отметила Наталья Шелеп.

В течение всего учебного года в школах области пройдёт масса различных мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Дарья Антон

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