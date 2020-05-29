В ритме биения сердца

Здоровое сердце работает незаметно для человека – «замирает» или «скачет» только при физических или психоэмоциональных перегрузках. Операция по установке кардиостимулятора решает важную проблему – «заставляет» сердце сокращаться в правильном ритме.

В ВК областной больнице прошел уникальный для региона мастер-класс, в ходе которого усть-каменогорские хирурги научились вживлять кардиостимулятор с дефибриллятором пациентам с высоким риском внезапной смерти от острой сердечной недостаточности. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы являются наиболее эффективным средством предотвращения внезапной смерти у больных с угрожающими жизни желудочковыми аритмиями.

В Нур-Султане врачи выполняют подобные операции уже более 12 лет. Для проведения мастер-класса в областной центр пригласили доктора медицинских наук, заведующего отделением аритмологии

Национального научного кардиохирургического центра Аяна Абдрахманова.

Под его руководством проведены две операции по имплантации CRT-D пациентам с тяжелой степенью хронической сердечной недостаточности. Ассистировали столичному врачу ангиохирург Роман Давыдов и рентгенохирург Дамир Жунисханов.

По словам Аяна Абдрахманова, кардиостимулятор – это портативный имплантируемый компьютер, который не только осуществляет контроль работы сердца и помогает его камерам сокращаться синхронно, но и в случае необходимости наносит высокоэнергетические шоки, которые купируют аритмию и позволяют желудочкам сокращаться в такт, то есть заставляют сердце работать в нормальном

режиме.

Подобная терапия проводится для улучшения качества и продолжительности жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а самое главное – для профилактики их внезапной смерти.

Аян Абдрахманов поясняет: ритм сердца здорового человека обычно имеет частоту между 60 и 80 ударами в минуту. Показатель ниже 60 ударов в минуту называется брадикардией. У многих людей с хорошей физической формой такой ритм является нормой. Отличительной особенностью брадикардии является то, что при увеличении физической нагрузки сердечный ритм начинает ускоряться, покрывая своей частотой потребность организма.

Когда диагностируется брадикардия, болезнь эффективно корректируется кардио—

стимулятором. Самой сложной процедурой операции по имплантации сердечного стимулятора является установка и закрепление кончика электрода в предсердии и желудочке так, чтобы получить хороший контакт. Задача состоит в том, чтобы найти наиболее чувствительное место и в то же время получить хорошую графику ЭКГ, регистрируемую с устанавливаемых электродов.

Каждая из двух операций, проведенных в рамках мастер-класса, длилась более двух часов. И что примечательно – под местной анестезией, что также является щадящим фактором для пациентов. Под рентгеновским контролем через вену в сердце были установлены электроды, а сам кардиоаппарат имплантирован в подкожной жировой клетчатке.

– При традиционной имплантации электрод вводится в полость сердца, – рассказывает столичный хирург. – Но во время операции открытым способом существует риск появления ряда осложнений. При имплантации же подкожного устройства сердце и сосуды остаются не вовлеченными в процесс и риск их повреждения отсутствует.

Так как электрод проходит под кожей, он конструктивно более прочен, до сих пор в мире не зарегистрировано осложнений, связанных с его повреждением. При возникновении инфекционных осложнений не наблюдалось попадания возбудителя в кровь, то есть инфекция всегда оставалась местной. Подкожную систему гораздо легче удалить либо заменить без риска для жизни пациентов.

– Установка однокамерных и двухкамерных кардиостимуляторов – это повседневная работа для врачей нашего отделения. Мы проводим примерно восемьдесят подобных операций в год, – говорит заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Куатжан Абишов. – Опыта же имплантирования CRT-D в нашей больнице, как и во всем Усть-Каменогорске, пока не было. Всех пациентов, кому показано подобное лечение, раньше отправляли в столицу или Алматы. Ежегодно примерно 50 жителям Восточного Казахстана устанавливаются кардиостимуляторы с дефибрилляторами.

В прошлом году врач-рентгенохирург областной больницы проходил обучение в столичном ННКЦ – изучал в теории и на практике все нюансы установки CRT-D.

– После сегодняшнего мастер-класса мы сможем самостоятельно проводить подобные операции жителям региона, ведь не каждый из них решается, особенно в пожилом возрасте, лечиться далеко от дома. А без своевременной установки кардиостимулятора пациенты каждый день находятся под угрозой остановки сердца, – отмечает Дамир Жунисханов.

Хирурги также добавляют, что для установки стимулятора сердца возрастных ограничений нет – они подходят как молодым, так и взрослым пациентам, страдающим тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

– Сердечно-сосудистая система – это не просто дирижер организма, – резюмируют кардиохирурги. – Это настоящий двигатель нашей жизни, на который возложена непростая, но чрезвычайно важная функция – обеспечение циркуляции крови и лимфы.

C одной стороны, нельзя умолчать о тревожном факте: в регионе число заболеваний сердечно-сосудистой системы неуклонно увеличивается. Причиной тому служат неправильное питание, скоростной ритм современной жизни и многие другие факторы. Тем не менее, кардиологи владеют целым рядом современных методов диагностики, которые позволяют выявить болезнь на самом раннем этапе и подобрать оптимальный способ лечения.

Однако, несмотря на развитие современной кардиологии, «работают» эти аппараты только тогда, когда пациент встретился с хорошим высококвалифицированным специалистом. Современное медицинское оборудование, обладающее высоким «интеллектом», эффективно только вкупе с манипуляциями врачей-профессионалов.

Бахыт Сарсембаева