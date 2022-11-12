В Риддере удалось стабилизировать ситуацию на городской ТЭЦ

Сегодня, 12 ноября, ремонтным бригадам удалось ввести в работу сразу четыре котлоагрегата: три среднего и один высокого давления.

Как сообщает оперативный штаб по ликвидации ЧС в Риддере, 12 ноября температура подачи на теплоисточнике достигла 63 градусов. Жители города отмечают, что в их домах работают горячие батареи.

Предпринятые меры позволили решить и вопрос о работе школ и детских садов. Уже в понедельник школьники и дошколята вернутся в свои классы и группы детских садов.

При этом продолжаются работы по ремонту котлов № 4 и 5, которые будут вводиться в работу по мере понижения температуры атмосферного воздуха. Так, работы по котлу № 4 должны быть завершены 15 ноября. Сроки по завершению ремонта по котлу № 5 пока точно не определены.

Чтобы удостовериться, что система теплоснабжения в городе действительно заработала, аким ВКО Даниал Ахметов, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС, лично посетил несколько квартир и домов риддерцев. Жители подтвердили, что в помещениях стало значительно теплее, а батареи стали горячими. В тех домах, где еще не поднялась температура, работают сотрудники КСК и энергетики, регулируя работу внутридомовой тепловой системы.

Екатерина Гуляева