В рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» в посёлке Белоусовка строится школа на 300 мест

С ходом строительства будущего храма знаний ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

На недавнем совещании по реализации Национальных проектов в регионе Ермек Кошербаев обратил внимание акимов городов и районов на то, что их исполнение будет одним из ключевых маркеров эффективности работы. Результаты должны служить на благо всех жителей региона, а не оставаться на бумаге.

Современные, высокотехнологичные, соответствующие мировым стандартам школы, доступные для учеников в городах и селах республики – главная цель нацпроекта «Комфортная школа». Именно такое здание на 300 ученических мест будет построено в Белоусовке.

– Ориентировочная стоимость проекта – два миллиарда 652 миллиона тенге, однако она может корректироваться, – отметила директор компании-подрядчика Сауле Дускужанова. – Это одна из первых школ, которая строится в рамках Национального проекта, и она отличается от других как проектировочными решениями, так и технологическим оборудованием.

Руководитель строительной компании озвучила волнующие на сегодняшний день вопросы, главный из которых – это подведение инженерных коммуникаций к зданию будущей школы. Отметим, что в регионе в рамках нацпроекта строятся три образовательных учреждения – два в Глубоковском и одно в Шемонаихинском районе. Одно из требований заказчика проекта АО «Samruk-Kazyna Construction» – подключение школ к газовому отоплению, однако в Восточном Казахстане это будет крайне затратно.

– В регионе это действительно нецелесообразно, – сказал аким области Ермек Кошербаев. – Вопрос будет озвучен на более высоком уровне.

Планируемый срок завершения строительства школы в посёлке Белоусовка – сентябрь 2024 года.