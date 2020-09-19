В районе новый аким 

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Глава Восточно-Казахстанской области представил нового акима Глубоковского района. Тамара Рахимжанова ранее была заместителем акима города Усть-Каменогорска. В районе новый аким 

Тамара Рахимжанова родилась 23 марта 1978 года в городе УстьКаменогорскеТрудовую деятельность начала в 2001 году по 2004 год в городе УстьКаменогорск в качестве уборщицы производственных помещений в эксплуатационнохозяйственном отделе дочернего государственного предприятия «ВНИИцветмет». В 2006 году окончила Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Управление  персоналом» — экономистВ 2006 году работала бухгалтером в селе Ушановское Глубоковского района ВКО в государственном учреждении «Ушановская средняя школа». 

В 2007 году работала специалистом по работе с юридическими лицами абонентского отдела участка по сбору и вывозу твердых бытовых отходов товарищества с ограниченной ответственностью «Өскемен-тәртіп», также в этом году работала бухгалтером этой организацииЗатем с 2007 по 2013 год возглавила абонентский отдел участка по сбору и вывозу твердых бытовых отходов товарищества с ограниченной ответственностью «Өскементәртіп». 

С 2013 по 2014 год являлась исполняющим обязанности директора товарищества с ограниченной ответственностью «Өскементазалық» города Усть-КаменогорскаС февраля 2014 года по ноябрь 2016 года работала директором товарищества с ограниченной ответственностью «Өскементазалық» города УстьКаменогорскаС 2016 по февраль 2019 года работала директором коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-КаменогорскВ 2018 году окончила Казахстанский инновационный университет по специальности «Юриспруденция» — бакалавр праваС февраля 2019 года работала заместителем акима города УстьКаменогорска. 

 

Пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области 

 

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