В проактивном формате

В Казахстане одобрили Проект нового Социального кодекса, который предполагает переход к проактивному формату оказания государственной поддержки.

Вопрос рассмотрели на заседании Правительства, которое прошло под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-министра РК.

Проект Социального кодекса разработан с учётом международного опыта и является одним из важнейших документов, который установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости. С его принятием господдержка полностью перейдёт в проактивный формат, что значительно облегчит процесс получения выплат и услуг социальной сферы.

Так, кодекс предусматривает внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер соцзащиты детей, повышение доступности специальных социальных услуг для граждан с особыми потребностями, особенно в сельской местности, а также меры по повышению уровня социальной защищённости работающих граждан, созданию социальных лифтов для молодёжи, совершенствованию пенсионной системы и повышению пенсионных выплат, переформатированию центров занятости и многое другое.

– В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить господдержку без обращения в соответствующие органы. Государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры, – сообщил Алихан Смаилов.

Большое внимание в проекте Социального кодекса уделяется лицам с особыми потребностями, в том числе предусмотрена модернизация системы специальных социальных услуг и планируется законодательно закрепить все виды гибкой формы занятости, включая «платформенную» занятость.

Стоит отметить, что услуга по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями уже стала доступной на портале eGov.kz. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии».

Теперь нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату – при получении услуги онлайн все данные о заявителе собираются автоматически из базы данных государственных органов. При вводе данных корректно подтверждающая информация будет выведена на экране.

Также аналогичная услуга доступна и в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии».

Кроме того, в проекте кодекса предусматривается развитие национальной системы квалификаций и внедрение системы сертификации, что должно снять излишние барьеры для трудоустройства молодёжи.

Алихан Смаилов отметил, несмотря на то, что кодекс ещё будет находиться в Парламенте, некоторые социальные меры будут реализованы уже со следующего года.

– С января 2023 года выплаты по уходу за ребёнком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45 процентов от среднемесячного дохода. В целом предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере, – сказал Алихан Смаилов.

Александра Исаева