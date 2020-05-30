В приоритете – жизнь и здоровье 

В Семее возобновляют работу объекты предпринимательства.

В ходе рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с местными предпринимателями. Глава региона сообщил о планах поэтапного ослабления действующих ограничительных мер, в том числе предусмотренных в постановлении главного государственного санитарного врача ВКО о дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Восточно-Казахстанской области № 11 от 28 мая 2020 года.

Так, с субботы, 30 мая, в Семее начнут работать объекты общественного питания с разрешением размещения посетителей до 30 посадочных мест, а также летние площадки. Возобновят работу детские сады «в режиме дежурных групп», объекты культуры для индивидуальных и групповых репетиций, также до 30 человек. Салоны по продаже автомобилей и компьютерной, бытовой техники. Торговые точки оптово-розничной реализации строительных материалов. Салоны красоты, прачечные, химчистки.

Решено сохранить функционирование трех видов объектов предпринимательства: объекты оптово-розничной и розничной торговли непродовольственных товаров площадью не более 500 кв. м, парикмахерские и торговые точки по реализации цветочной продукции. Как отметил Даниал Ахметов, дальнейшее решение по Семею будет принято в зависимости от эпиде—

миологической ситуации.

– Если в последующие недели ситуация стабилизируется, будут приняты дополнительные решения, – подчеркнул аким ВКО. – Но сейчас рисковать жизнями жителей города никто не будет. Если ситуация улучшится, последуют послабления. В ином случае будем принимать соответствующие меры, которые позволят нам защитить здоровье и жизнь людей.

Напомним, за последние три дня в Семее зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В зоне риска находятся 107 человек, поэтому глава региона особо подчеркнул важность соблюдения необходимых санитарных мер. В свою очередь предприниматели также поддержали принятое решение и заверили, что будут соблюдать все установленные нормы и призывать к этому посетителей.

– Для нас очень важно, чтобы бизнес заработал, мы ждем этого с 16 марта, – отметила член инициативной группы предпринимателей города Зарина Айдарханова. – Сегодня сообщили, что ряд объектов предпринимательства возобновит свою работу, это очень важно.

По предложению Даниала

Ахметова создана специальная группа предпринимателей, которая каждую среду напрямую с акимом города будет отрабатывать поступившие предложения.

– Я полностью поддерживаю решение, озвученное акимом области. Он пояснил, какие предложения предприниматели могут вносить на рассмотрение, – заявил от лица рестораторов Семея Станислав Миталиди. – Будем соблюдать необходимые меры – ограничивать количество посетителей, следить, чтобы никто не толпился на входе. Многое зависит от самодисциплины и ответственности граждан, в том числе и владельцев общественных заведений.

В завершение встречи Даниал

Ахметов еще раз подчеркнул важность соблюдения санитарных норм и выразил надежду, что, в случае соблюдения горожанами необходимых мер, семейчане в скором времени вернутся к прежнему образу жизни.

Отметим, что, согласно постановлению главного государственного санврача ВКО №11 от 28.05.2020 г., на территории области продлеваются ограничительные, в том числе карантинные мероприятия до 00.00 13 июня. При этом для жителей Усть-Каменогорска сохраняется свободный выезд в рекреационные зоны с целью семейного отдыха. К слову, въезд/выезд через блок-посты возможен с 18.00 пятницы до 21.00 воскресенья.

Также сохраняется автобусное сообщение внутри области. С

13 июня, в случае если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не ухудшится, разрешается приём и размещение отдыхающих в гостиницах, туристских базах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных учреждениях. Пока за исключением Семея.

Стоит подчеркнуть, что в связи с закрытием границ отдых на территории Восточно-Казахстанской области возможен только для граждан Республики Казахстан.

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Глава региона посетил ряд строя-

щихся объектов и ознакомился с ходом благоустройства города. В частности, побывал на улицах Бозтаева и Селевина, где демонтируют заграждения разделительных полос. В ходе реконструкции дорога станет шире и просторнее. Появятся новые бордюры, остановочные комплексы и скамейки. Аким области также посетил площадь имени Абая, оценил темпы и качество реставрационных работ.

В театре имени Абая тоже проводится масштабный ремонт. Средства на реализацию проекта были выделены в сентябре прошлого года. Обновляются мягкая кровля, фасад здания, ремонтируются ступеньки и благоустраивается территория. Внутри театр тоже изменится. Преобразятся фойе, зрительный зал и сцена. Времени осталось немного, поэтому важно завершить все работы в срок. Самые значимые мероприятия, приуроченные к празднованию 175-летия Абая, пройдут именно в этом театре.

Даниал Ахметов также посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі». Сейчас залы музея пустуют, в них ведутся реставрационные работы. Предстоит реконструкция территории музея Абая. Здесь планируется замена тротуарной плитки, обустройство газонов и цветников. Главным обновлением станет установка памятника мыслителю с сыновьями.

Все эти объекты будут открыты для посещения уже в августе – в канун юбилея Абая Кунанбайулы.

Флора Левина

Семей