В приоритете здоровье и образование

Несколько крупных спортивных и туристических объектов возводятся в Катон-Карагайском районе для развития социальной инфраструктуры, различных видов туризма, спорта, а также повышения качества жизни людей, проживающих на приграничных территориях.

Глава региона Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки побывал на возводимых объектах, ознакомился с ходом строительства, провёл встречу с жителями села Урыль. В частности, он выделил основные приоритеты в развитии местной экономики, решении проблем, которые волнуют жителей отдалённых населённых пунктов.

– Район демонстрирует хорошие темпы социально-экономического развития, – отметил аким области. – Со своей стороны мы поддерживаем многие проекты, которые способствуют улучшению качества жизни. Так, приоритетным для региона в целом и района в частности является туристическое направление, несколько предпринимателей получили гранты на развитие медицинского, сельского и археологического туризма, и мы продолжим поддерживать тех, кто вкладывает силы и средства в развитие своего района.

Отметим, что руководство региона придерживается комплексных, системных подходов при определении роли и места заповедного края в современных условиях. Учитывая глубинный пласт истории, культуры, уникальных народных промыслов в виде мараловодства, пчеловодства и других эксклюзивных отраслей местной экономики. Этот потенциал должен использоваться в интересах местных жителей и гостей, туристов, продвижения имиджа страны. Зримые результаты совместной работы были отражены в ходе традиционного международного форума «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», состоявшегося не так давно в Восточном Казахстане с участием учёных разных стран мира, проявляющих большой интерес к региону.

Не случайно Даниал Ахметов уделил особое внимание вопросам продвижения туристических продуктов, а также созданию сервисной инфраструктуры. В селе Улкен Нарын работают над совершенствованием информационно-туристического центра, нацеленного на использование современного менеджмента и маркетинга в перспективной отрасли. Аким района Дильдар Каликан представил объекты, которые находятся как на стадии возведения, так и в процессе работы после ввода в строй. Речь идёт о современной АЗС, ставшей визитной карточкой, о необходимых СТО, шиномонтажах, придорожных объектах питания, торговли натуральными продуктами, сувенирами.

Что касается интересов молодого поколения, то здесь учтены их запросы в плане условий для занятий спортом. По поручению Главы государства в рамках развития приграничных территорий в сёлах Улкен Нарын и Катон-Карагай строятся спортивные объекты. Суровый климат, обилие снега и наличие льда идут на пользу детям и молодёжи для занятия зимними видами спорта. Однако для игровых – командных и одиночных видов нужны хорошие спортзалы, инвентарь и тренерский состав.

Глава региона посетил в Катон-Карагае строящийся спорткомплекс, который должен вскоре стать кузницей чемпионов. На объекте на очереди монтаж систем вентиляции, других работ, по поводу чего даны соответствующие поручения.

В Улкен Нарыне, где впервые возводится бассейн, аким области поручил ответственным лицам позаботиться о строительстве галереи между разными спортивными объектами. Это в интересах здоровья детей, обеспечения комфортных условий при пользовании раздевалками и другими помещениями до и после занятий спортом. Кроме того, дано поручение по оптимальной схеме снабжения спортивных объектов теплом, а также их подключению к централизованному источнику тепловой энергии и воды.

Восточный Казахстан является инициатором создания в школах области IT-классов и классов робототехники на уровне не хуже ведущих учреждений образования страны. Независимо от географического местонахождения, будь это отдалённое село или район с крупным городом. В этом отношении школы Катон-Карагая стараются ни в чём не отставать от других. Помимо руководства области для совершенствования современных стандартов образования оказывают посильную помощь школам известные предприниматели-земляки, другие спонсоры.

В рамках рабочей поездки Даниал Ахметов посетил одну из сельских средних школ, пообщался с детьми и преподавательским составом.

Во время встречи с жителями села Урыль ещё раз сделан акцент на повседневных усилиях областных и местных органов власти по повышению качества жизни людей.

– Нам предстоит ещё решить целый ряд вопросов, связанных с обеспечением чистой питьевой водой, – сказал аким области. – Дорожные вопросы также находятся под нашим постоянным контролем. Из республиканского бюджета в последнее время инвестировано немало средств. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Меир Токобаев