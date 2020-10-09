В приоритете – комфорт

В Усть-Каменогорске продолжается масштабное благоустройство.

Формированию современной городской среды в областном центре уделяется особое внимание. На первый взгляд кажется, что достаточно того, чтобы Усть-Каменогорск стал чище, уютнее и красивее. Однако первостепенная задача всех проектов по благоустройству состоит в том, чтобы сделать город ещё и удобным для жизни населения.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Одно из самых популярных детских учреждений города – станция юных техников (СЮТ) – настоящий старожил в сфере дополнительного образования. В этом году это здание полностью обновили.

Многие дети, посещавшие кружки, после летних каникул не узнали свой центр досуга – перед началом учебного года в здании завершился капитальный ремонт. Изменения заметны уже при входе – пандус, установленный для лиц с особыми потребностями, ведёт к автоматически открывающимся дверям, да и сама входная группа значительно расширена. На смену серым и тёмным тонам и старомодной отделке пришёл яркий и светлый современный дизайн. Фойе стало гораздо просторнее и светлее, гардероб перенесли в отдельное помещение. Стойка для администратора удобно расположена и видна отовсюду.

– Проделана большая работа, – сообщил директор станции юных техников Ернар Жаркембаев. – Снаружи демонтировали старые бетонные солнцезащитные конструкции, заменили всю тротуарную плитку перед зданием, обновили внутреннюю отделку, поменяли сантехнику и трубы. Дизайнерское решение для помещений выбрали в яркой цветовой гамме – чтобы дети с желанием приходили сюда, проводили свой досуг и учились с хорошим настроением.

Проект реконструкции этого здания был утверждён несколько лет назад, но реализовать его смогли только нынешним летом – до этого не находилось достаточных средств. Ремонт осуществили в рамках программы «Дорожная карта занятости», а за счёт средств из городского бюджета закупили новое оборудование, позволяющее даже ученикам самого младшего возраста освоить основы ручного труда. К примеру, шестилетний ребёнок сможет научиться использовать маленький токарный станок или безопасный электролобзик. К тому же миниатюрный токарный станок не занимает много места, подключается к обычной розетке.

А новое помещение, где детей обучают дизайну, оснащённое теперь только ультрасовременными компьютерами iMac, больше напоминает офис фирмы-разработчика видеоигр.

В обновлённом здании ребята занимаются по 17 разным направлениям. Но в этом году в компанию к популярным кружкам-старожилам, таким как авиа- и автостроение, картинг, декоративно-прикладное искусство, геология и туризм, добавились перспективные новые направления.

До этого дети обучались на станках 1970 года выпуска и старых компьютерах. Теперь благодаря современному оборудованию юные техники расширили сферу своих интересов.

– Оснащение новым оборудованием позволило запустить в работу новые направления: беспилотные летательные аппараты, 3D-моделирование, программирование, — рассказывает директор. – Например, можно взять платы роботов, запрограммировать их и подключить к нашим старым моделям – раньше они были на радиоуправлении. Установлены и подключены 3D-принтеры, лазерная резка. Старое оборудование всё же плохо подходило для этих целей.

Остаётся отметить, что такой крупный ремонт в здании не проводился с 1975 года. При этом отсчёт времени своей деятельности СЮТ ведет с 1964 года, и это единственное в Усть-Каменогорске учреждение дополнительного образования по развитию детского технического творчества.

– Самое главное, что дети оценили наши старания, они очень рады произошедшим преобразованиям. И ремонт, и новое оборудование – прежде всего для них. Чтобы им было интересно, и они научились чему-то новому, – делится Ернар Жаркембаев. – В этом году проделали поистине колоссальную работу, благодаря большому содействию акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара и бывшего руководителя отдела образования города Акерке Абылайхан. Они способствовали тому, чтобы необходимые средства были выделены.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

После реконструкции открылся один из старейших стадионов Усть-Каменогорска.

Стадион «Алтай» – один из исторически важных объектов областного центра. Здесь тренировались легендарные футболисты, легкоатлеты и хоккеисты команды «Торпедо». Главная его особенность – в расположении в самом центре города, что очень удобно для молодых спортсменов. Зимой он превращается в один из самых популярных среди жителей областного центра катков.

Этот спортивный комплекс был введён в эксплуатацию в 1959 году, то есть крупному ремонту он не подвергался более 60 лет. В этом году реконструкцию «Алтая» провели в рамках программы «Дорожная карта занятости» (работой было обеспечено 26 человек). В административном здании поменяли канализационные трубы, систему отопления, окна, кровлю, отремонтировали фасад, сделали входную группу и навес. Оборудовали удобные мужские и женские раздевалки (теперь мужская вмещает 40, женская – 25 человек), душевые и санузлы. Также появился тренажерный зал.

Но самые главные преобразования произошли снаружи. Заменили покрытие на футбольном поле (70х105 метров), беговых тренировочных дорожках (400 метров каждая). Произвели ремонт освещения и прожекторов, теперь вечером будет гораздо светлее заниматься или играть. А для тех, кто приходит поболеть на матчи, оборудовали 150 посадочных мест. Ещё появилась небольшая спортивная площадка с турниками и спортивными снарядами.

– Думаю, в следующем году сделаем площадку для стрит-воркаута, – поделился планами по развитию директор стадиона «Алтай» Ербол Коныратов. – Также хотим разместить на территории волейбольную и баскетбольную площадки.

Прежде на поле был естественный газон, а за ним сложнее ухаживать. К тому же он не соответствовал мировым стандартам – слишком уступает по характеристикам искусственному. Это сказывается на спортивных результатах, начиная бегом, заканчивая работой с мячом.

– Поле теперь соответствует всем современным требованиям, можно проводить чемпионаты на уровне страны, – говорит Ербол Коныратов. – К тому же срок гарантии составляет три года.

Отметим, что стадион «Алтай» посещают 325 учеников ДЮСШ, ежедневно в разное время здесь могут заниматься до 200 спортсменов.

– Я провел здесь всю свою молодость. На этом поле тренировался первый мастер спорта по лёгкой атлетике Владимир Зубцев. Именитые тренеры по футболу Владимир Емец и Сергей Шелестов на этом поле готовили своих воспитанников, которые в последующем стали чемпионами Союза, – вспоминает ветеран спорта Маяк Жаксылыков. – Хочу пожелать поколению юных спортсменов продолжать эти славные традиции, добиваться высоких результатов, покорять мировые пьедесталы и прославлять свой любимый город.

АХ, АРБАТ, МОЙ АРБАТ

В областном центе появилась ещё одна пешеходная зона.

В 19-м микрорайоне города, где проживает более двадцати тысяч человек, появится километровая пешеходная аллея. Она соединит проспект Ильяса Есенберлина и улицу Увалиева. Первая её часть (от проспекта до улицы Кокжал Барака) протяженностью чуть больше 500 метров уже открыта, сейчас ведётся благоустройство второго участка.

Пока на аллее установлены три площадки: две спортивные, для стрит-воркаута, и одна детская с комплексной конструкцией с горками. На протяжении всей пешеходной зоны для удобства граждан установлены скамейки и урны, много опор освещения, есть два комплекса

с качелями.

На входе со стороны проспекта Есенберлина установлена арка со светодиодной подсветкой и надписью Oskemen.

Проведено озеленение – вдоль аллеи высадили 111 взрослых елей и сосен, часть этих хвойных деревьев пересажена из других районов города. Засеяно пять с половиной тысяч квадратных метров газона и обустроена поливочная система.

Часть проекта благоустройства 19-го микрорайона Усть-Каменогорска реализуется в рамках программы «Дорожная карта занятости». В том числе обустройство километровой пешеходной зоны. В будущем аллея должна стать центром досуга и семейного отдыха для жителей всего микрорайона.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

На въездах в областной центр установили новые барельефы с названием города.

Работы по благоустройству охватили разные сферы, направления и территории. Одним из самых заметных изменений стала установка четырёх новых барельефов на въездах в областной центр. Они появились на трассах Алматы – Усть-Каменогорск, Семей – Усть-Каменогорск и Шемонаиха – Усть-Каменогорск, а также на перевале Чечек.

Надписи выполнены большими объемными буквами, благодаря чему эти конструкции видно издалека. Барельеф выполнен в виде своеобразного логотипа – первая буква в названии города стилистическая, в ее центре расположены горы. Ночью он красиво подсвечивается. К барельефам ведут подъёмы и дорожки, есть небольшая стоянка для авто, в планах также установить лавочки для отдыха.

По проекту эти конструкции будут служить не только для обозначения населённого пункта и его наименования, но и станут своеобразным гидом. На новых барельефах укажут места расположения всех достопримечательностей областного центра.

Отметим, что эскиз для барельефов был разработан участницей городского конкурса молодых архитекторов «Саулет-2019», который прошёл в прошлом году.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев