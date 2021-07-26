В пределах разумного

Вступили в действие дополнения в Закон «О регулировании торговой деятельности». Теперь местные исполнительные органы будут контролировать соблюдение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, которая не должна превышать 15 процентов. За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность.

С начала года в Восточном Казахстане отмечают рост цен на овощи, подсолнечное масло, сахар, молочную продукцию. Специалисты связывают подорожание с сокращением урожая прошлого года, повышением тарифов на коммунальные услуги, цен на ГСМ и упаковочные материалы из Российской Федерации.

Как сообщил секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата Александр Светаш, в городе действуют мониторинговые группы по стабилизации цен на социально значимые товары. В их состав входят представители местных исполнительных и представительных органов, партии Nur Otan и общественности города. Сейчас они регулярно выезжают на объекты торговли для того, чтобы довести до субъектов предпринимательства нормы законодательства. Кроме того, в ходе посещения объектов мониторинговые группы оценивают размер торговой наценки и знакомятся с товарно-транспортными накладными.

– Для урегулирования цен было заключено 210 меморандумов с товаропроизводителями, оптовыми поставщиками, торговыми точками города о взаимном сотрудничестве в части стабилизации цен. Сейчас у нас действуют 30 социальных торговых точек, которые реализуют социально значимые продовольственные товары с наценкой от 5 до 12 процентов, – пояснил Александр Светаш.

Помимо этого, в торговых павильонах АО «СПК «Ертіс» реализуется восемь видов социальной продукции по цене ниже среднерыночной до 20 процентов.

Среди них – мука первого сорта по 155 тенге, сахар – по 290 тенге, рис – по 231 тенге, гречневая крупа – по 325 тенге, масло подсолнечное – по 600 тенге, соль – по 50 тенге, рожки – по 200 тенге, яйцо куриное – по 300 тенге за десяток.

В рамках «оборотной схемы» по сниженным ценам в мини-маркетах «AIIMartVostok» реализуется три основных вида молочной продукции. Стоимость молока жирностью 2,5 процента составляет 270 тенге, кефира жирностью 2,5 процента – 335 тенге, творога жирностью 5 – 9 процентов – 1400 тенге за килограмм.

Вместе с тем, как сообщил Александр Светаш, для Усть-Каменогорска на период межсезонья 2021 – 2022 годов в стабилизационный фонд планируется заложить 2,9 тысячи тонн картофеля, моркови, лука, капусты.

Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников