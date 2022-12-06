В пределах разумного

Вопросы недопущения необоснованного роста цен на социально значимые товары обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина.

На совещании рассмотрели весь спектр принимаемых оперативных мер по сдерживанию цен – от резкого роста в декабре 2022 и весной 2023 года. Так, большая роль в этом вопросе отводится работе региональных комиссий по выявлению посредников и анализу цепочек ценообразования. Однако результаты деятельности этих комиссий пока оставляют желать лучшего.

– Поручал регионам проводить не менее трёх раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования, – сказал Серик Жумангарин. – А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно здесь нужны оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов.

Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабилизационных фондов. По данным статистики, основное влияние на продовольственную инфляцию этого года оказал резкий рост цен на сахар – 71,9 процента за 11 месяцев этого года и плодоовощную продукцию – май–июль 2022 года.

Новые подходы как раз направлены на предупреждение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделение доступного финансирования производителям основных продуктов питания в период подготовки к следующему сезону.

Первый этап предполагает закуп плодоовощной продукции (действует с 25 ноября), финансирование осеннего урожая 2023 года (до 1 февраля 2023 года) и в последующем ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года – финансирование осеннего урожая следующего года.

Второй этап – форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, подсолнечного масла (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара (в действии с октября этого года).

Третий этап – мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года, механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трёх этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.

Отметим, что в Восточно-Казахстанской области ярмарки выходного дня, где жители могут приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам, необходимость возобновления которых по республике подчеркнул Серик Жумангарин, проводятся регулярно не только в Усть-Каменогорске, но и в районных центрах и крупных населённых пунктах.

Александра Исаева