В преддверии Рождества 

Православных верующих региона призвали отметить светлый праздник Рождества Христова с соблюдением мер санитарной безопасности.

Праздничное богослужение в честь Рождества Христова по традиции пройдёт в Свято-Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска.

Посетить храм можно только при условии соблюдения социальной дистанции, 30-процентной заполняемости помещения, в масках, с антисептиками.

– Рождество Христово для всего мира является большим светлым праздником, – сказал епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. – К сожалению, в эти дни миллионы людей лишены привычных условий жизни, многие христиане долгое время воздерживались от посещения храма Божия, но пандемия коронавирусной инфекции не останавливается. Особенно скорбно переживать самоизоляцию сейчас, когда христианское сердце и долг веры зовут нас в храмы Божии для совместной молитвы и участия в церковных таинствах. Богослужения продолжают совершаться, но без большого участия прихожан.

Владыка Амфилохий подчеркнул, что православные встретят великий праздник Рождества Христова без многочисленных молящихся.

– Это вынужденная мера, и нам придётся принять её, следуя примеру православных христиан из других стран, чтобы предотвратить распространение коронавируса, – добавил епископ Амфилохий. – Как правящий архиерей Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии, призываю всех вас, дорогие христиане, в эти особенные радостные дни соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, беречь себя и своих близких.

Ева Ким