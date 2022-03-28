В помощь сельскому бизнесу

Что общего между кейтерингом, фотопечатью и барбершопом? Эти и многие другие востребованные проекты в регионе появляются благодаря государственным программам, направленным на развитие предпринимательства.

За последние пять лет успешно зарекомендовала себя программа продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», главным направлением которой являлось трудоустройство граждан на постоянные рабочие места.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

В приоритете господдержки и сегодня остаются граждане из числа молодёжи, многодетные родители, люди с особыми потребностями. Они могут не только неплохо зарабатывать, но и создавать новые рабочие места.

Один из передовых районов по ведению бизнеса в Восточном Казахстане – Жарминский. Активность местных предпринимателей обусловлена качественной поддержкой со стороны государства.

Эффект «Еңбека» отражён в цифрах, предоставленных районным отделом занятости и социальных программ. Так, на начало этого года зарегистрированных безработных в районе было 260 человек. Уровень безработицы составляет 2,4 процента. По итогам года создано более 1,5 тысячи рабочих мест, в том числе свыше 780 постоянных, трудоустроено 797 человек.

Начать своё дело и поддержать действующих предпринимателей помогает механизм микрокредитования. В прошлом году было освоено 103 млн тенге. В этом году 36 человек получили 147 млн тенге через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Понятно, что бизнесменом никто не рождается, этому ремеслу нужно обучаться. Функции учителей берёт на себя Палата предпринимателей.

– Надо понимать, что мир бизнеса непрост – подавляющее большинство начинающих предпринимателей закрываются в первый же год, – говорит директор районного Центра занятости населения Кайрат Садыков. – Именно поэтому, прежде чем давать кредиты, государство обязывает участников получить бизнес-образование. Только при наличии сертификата мы можем выдать деньги.

Ещё одно из условий – целевое использование займа. Кредиты не предоставляются на рефинансирование, потребительские цели, покупку земельных участков, целевое назначение которых не связано с бизнесом.

В прошлом году на реализацию новых бизнес-идей безвозмездные гранты по 200 МРП (583 400 тенге) на общую сумму порядка 38 млн тенге получили 65 человек. Если учесть, что получатели грантов являлись бывшими безработными и самозанятыми, то это хороший показатель.

Реальных примеров высокой эффективности программы «Еңбек» в Жарминском районе немало.

Взять хотя бы истории начинающих предпринимателей, которые открыли собственное дело и сегодня уверенно создают уже свою историю успеха.

У одних получается сразу, другие медленно, но верно идут к цели. Главное не это: важно, что они смогли осуществить свою мечту и поверить в себя. И не последнюю, если не сказать решающую, роль сыграла поддержка государства, надёжное плечо финансовых институтов развития.

КЕЙТЕРИНГ ПО-КАЛБАТАУСКИ

Зухра Какенова из села Калбатау, несмотря на десятилетний стаж педагога, не побоялась воплотить мечту и начать собственный бизнес с нуля. Поначалу предоставляла услуги по оформлению праздников, свадеб, проводимых в селе. Пандемийные ограничения, когда массовые мероприятия оказались под запретом, подтолкнули женщину увлечься приготовлением роллов и суши сначала для своей семьи, а потом и для жителей села.

– Не ожидала, что фото моих кулинарных экспериментов, выставленных в соцсетях, так заинтересуют односельчан – тут же посыпались заказы, – рассказывает предпринимательница. – Убедившись, что мои суши, роллы пришлись по вкусу людям, я на все деньги, которые были, приобрела приспособления, продукты, необходимые для приготовления японских деликатесов. Прошла курсы у профессиональных поваров, получила сертификат, это позволило расширить ассортимент продукции. Когда база постоянных клиентов стала больше, решила, что пора выходить на более серьёзный уровень. В этом решении её поддержал супруг.

В 2020 году Зухра Какеновна воспользовалась возможностями государственной программы «Дорожная карта бизнеса». После обучения в школе «Бастау Бизнес» защитила свой проект по развитию кейтеринга (приготовление и доставка блюд по адресу заказчика) и получила микрокредит с выгодной процентной ставкой в сумме 5 млн тенге. На эти деньги приобрела здание бывшей аптеки, провела в нём капитальный ремонт, закупила кухонное оборудование, пригласила на работу поваров из местных жителей. Пицца, суши, роллы, бургеры, шаурма по доступным ценам от кафе Tanuki стали пользоваться большой популярностью, особенно среди молодёжи.

Сначала готовили навынос, затем организовали доставку на дом. Когда дела у бизнесвумен пошли в гору, она оформила внутренний зал и летнюю веранду для посетителей, желающих вкусно перекусить и провести время в приятной атмосфере.

На этом предпринимательница решила не останавливаться. В прошлом году взяла ещё один кредит в рамках госпрограммы, арендовала помещение для другого кафе с просторным банкетным залом, установила игровой комплекс для детей. Гостям здесь подают преимущественно блюда восточной кухни. Сейчас помещение в аренде, но предпринимательница надеется в скором времени выкупить его.

Деятельность этих двух объектов общепита имеет и значимый социальный эффект. На сегодня сельской предпринимательницей создано тринадцать постоянных рабочих мест. Плюс налоговые отчисления пополняют бюджет района. В дальнейших планах Зухры Какеновой – открыть кафе в областном центре и радовать людей едой, приготовленной с душой.

Являясь инициативной, разносторонней личностью, она не ограничивается лишь предпринимательской деятельностью. Параллельно успешному ведению бизнеса Зухра Какеновна прошла обучение в докторантуре.

Будущий доктор исторических наук, бизнесвумен, мама двоих очаровательных деток уверена, что все планы осуществимы, главное – желание работать. А государство обязательно поможет.

ВЫПЕЧКА ОТ МАРЖАН

Ещё один пример успешного ведения бизнеса на дому демонстрирует мама пятерых детей Маржан Киякбаева.

Экономист по образованию, жительница села Калбатау долгое время сидела в декретном отпуске, пока не поняла, что может зарабатывать деньги и дома.

Многодетная женщина всегда старалась порадовать своих домочадцев вкусными блюдами – блинами, пиццей, самсой, тортами. А когда узнала про возможности, которые предоставляет программа «Еңбек», решила превратить своё хобби в источник дохода.

Обучившись основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и получив грант, она добилась своей цели.

– Давно хотела открыть своё дело, но боялась брать кредит, – делится женщина – Узнав, что государство выдаёт безвозвратные гранты на реализацию бизнес-идей, решила рискнуть. Сходила в Центр занятости и записалась на онлайн-обучение. Благодаря «Бастау Бизнесу» я приобрела необходимые знания по ведению бизнеса. После защиты своего проекта получила грант на полмиллиона тенге и смогла осуществить свою мечту.

На полученные деньги начинающая предпринимательница приобрела духовой шкаф, печь для приготовления донера, рабочий стол, фритюрницу.

Наладила поставки своей продукции в местные продуктовые магазины и на дом заказчикам. Вкусная и свежая выпечка от Маржан пользуется постоянным спросом у односельчан.

– Открыв свой маленький бизнес, – говорит многодетная мама, – я теперь успеваю всё – воспитывать детей, вести хозяйство, зарабатывать деньги и воплощать творческие идеи. Спасибо государству, что даёт возможность женщинам сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье.

В БИЗНЕСЕ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Господдержка предпринимательской деятельности позволяет людям, имеющим проблемы со здоровьем, не только реализовать интеллектуальный и творческий потенциал, но и достичь финансовой независимости.

У 30-летней Кымбат Таскимбаевой с рождения поставлен диагноз ДЦП, но она не чувствует себя обделённой и не собирается жаловаться.

С её диагнозом сложно передвигаться, однако свои первые шаги в малом бизнесе девушка сделала уверенно. Хорошим подспорьем ей послужил безвозмездный грант в полмиллиона тенге, выданный в рамках программы «Еңбек».

– Меня давно посещали мысли о создании своего дела, чтобы быть финансово независимой, – делится Кымбат. – Но, не имея первоначального капитала, я не знала, как воплотить это в реальность. Узнав о программе «Еңбек», обратилась в Центр занятости населения, где мне подробно рассказали про возможность обучиться и получить грант на реализацию своего проекта.

В прошлом году, завершив краткосрочные курсы по основам ведения бизнеса, девушка вошла в список претендентов на получение безвозмездного гранта. Презентовав свой бизнес-проект, получила более 583 тысяч тенге. На эти средства приобрела необходимое для работы оборудование – ноутбук и фотопринтер.

Благо, искать место для расположения своего «офиса» не пришлось – уголок в своём продуктовом магазине ей выделила родная сестра.

– Вложения в бизнес оправдывают себя, – уверяет предпринимательница, – односельчанам часто необходимо распечатывать памятные и документальные фотографии, школьникам – учебные пособия. Я удивилась, что мой бизнес-проект сразу одобрили, средства выдали без проволочек. Многие до сих пор не верят, что государство может помочь, и я на собственном примере доказываю и рассказываю всем, что это возможно!

БЬЮТИ-БИЗНЕС

Возросший интерес доброй половины мужчин села Калбатау к институту красоты появился благодаря открытию здесь барбершопа.

Примечательно, что первооткрывателями данных услуг стали участники третьего направления программы «Еңбек», сосредоточенного на повышении мобильности трудовых ресурсов.

Родные брат и сестра Алтыншаш и Мусабек Мәден приехали в Жарминский район из трудоизбыточного южного региона – из города Талдыкоргана. С помощью преференций, полагающихся от государства, они благополучно влились в жизнь села и даже открыли собственный бизнес.

Финансовая поддержка в этом молодым людям вновь была оказана в рамках программы «Еңбек». Благодаря господдержке они смогли осуществить свою мечту – заниматься любимым делом.

– Мы с братом уже имели опыт работы в барбершопе, – рассказывает Алтыншаш, – поэтому, приехав в Жарминский район, стали искать возможность развиваться в этом направлении. Собственных средств на открытие своего салона оказалось недостаточно, и в нужный момент на помощь пришло государство.

Став участниками программы, они в прошлом году обучились основам предпринимательства. Получив заключение комиссии на грант в полмиллиона тенге, приобрели профессиональные кресла, инвентарь и оборудование для барбершопа, арендовали помещение.

В мужском салоне красоты можно получить традиционные услуги: стрижка, формирование бороды, усов и бритьё. Креатив и уникальность каждой работы позволили молодым барберам стать очень востребованными в селе. У них подстригается большинство местных мужчин, в том числе совсем юных.

– Начинающим предпринимателям хотелось бы сказать: главное – не бояться, верить в себя, тем более сегодня есть разные возможности для открытия своего дела, – уверен Мусабек Мәденұлы. – Ищите, не опускайте руки! Заняться бизнесом – это не просто быть нацеленным на извлечение выгоды, но это и личный рост. Появляется ответственность перед своими клиентами, партнёрами. Это дорогого стоит. Рад, что государство оказывает в этом поддержку.

Бахыт Сарсембаева

Фото автора

Жарминский район