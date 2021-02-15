Общество

В помощь НПО 

15.02.2021
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Семинар на тему «Реализация проектов государственного социального заказа и грантового финансирования» провели для восточноказахстанцев. 

В целях выстраивания конструктивного общественного диалога между представителями государственных органов и гражданского сектора 15 февраля Министерством информации и общественного развития РК запущены стратегические сессии в рамках «Дней Министерства в регионах». 

В сфере гражданского общества под председательством исполняющей обязанности председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой состоялся семинар на тему «Реализация проектов государственного социального заказа и грантового финансирования». 

В нём приняли участие представители местных исполнительных органов и неправительственных организаций. 

В ходе встречи даны разъяснения действующего законодательства по вопросам конкурсных процедур грантовых проектов и проектов государственного социального заказа, а также по совершенствованию норм законодательства. 

Гульбара Султанова рассказала о принятых Правилах грантового финансирования. Было отмечено, что в рамках предполагаемых изменений в Законе РК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для НПО» планируется введение системы градуирования грантов. Это позволит разделить период реализации грантового проекта, требования конкурсных процедур, отчётности, повышения эффективности реализуемых проектов. 

15.02.2021
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