В помощь НПО 

Семинар на тему «Реализация проектов государственного социального заказа и грантового финансирования» провели для восточноказахстанцев.

В целях выстраивания конструктивного общественного диалога между представителями государственных органов и гражданского сектора 15 февраля Министерством информации и общественного развития РК запущены стратегические сессии в рамках «Дней Министерства в регионах».

В сфере гражданского общества под председательством исполняющей обязанности председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Султановой состоялся семинар на тему «Реализация проектов государственного социального заказа и грантового финансирования».

В нём приняли участие представители местных исполнительных органов и неправительственных организаций.

В ходе встречи даны разъяснения действующего законодательства по вопросам конкурсных процедур грантовых проектов и проектов государственного социального заказа, а также по совершенствованию норм законодательства.

Гульбара Султанова рассказала о принятых Правилах грантового финансирования. Было отмечено, что в рамках предполагаемых изменений в Законе РК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для НПО» планируется введение системы градуирования грантов. Это позволит разделить период реализации грантового проекта, требования конкурсных процедур, отчётности, повышения эффективности реализуемых проектов.