Социум

В помощь детям и их родителям

06.12.2021
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В Семее открылся детский реабилитационный центр «Тең қоғам».   

На заре независимости, по волевому решению Елбасы, Казахстан отказался от четвёртого по мощности в мире ядерного арсенала. Это был беспрецедентный случай, вследствие чего сейчас обеспечена безопасность страны. Благодаря Елбасы были приняты все меры для поддержки пострадавших от испытаний на ядерном полигоне.   

Планомерная работа в этом направлении продолжается. Так, в День Первого Президента РК в Семее открылся детский реабилитационный центр «Тең қоғам». На бесплатной основе в нём будут получать услуги профессиональных специалистов дети с особенностями развития, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей.   

Проект реализован при поддержке международной организации ЮНИСЕФ, благодаря которой специалисты центра прошли профессиональное обучение и теперь смогут предоставить посетителям качественные оздоровительные услуги.   

– Сегодня у нас большое событие – открытие центра «Тең қоғам» для детей с инвалидностью. Здесь работают профессиональные специалисты, которые занимаются с детьми. Это только начало. В дальнейшем планируем также развивать проект оздоровительного лагеря, который будет работать на благо общества, – сообщила руководитель центра Анар Сулейменова.   

Важность открытия учреждения отмечают и родители.   

– Это  станет большим подспорьем для многодетных и малообеспеченных семей, а также для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. На бесплатной основе здесь можно получить услуги психолога, логопеда, массажиста, заниматься по методике Монтессори. Пока таких центров очень мало, но они очень нужны нашим детям, – говорит одна из родителей, Еркежан Имангалиева.   

Особую благодарность за такую заботу родители выражают государству, руководству области и реабилитационного центра.   

– В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. За это время государство достигло значительных успехов в самых различных сферах деятельности. Чуть больше года назад в Семее открылся центр поддержки семьи «Ақ ұлпа аналары» под руководством Анар Сулейменовой, куда сегодня обращаются многодетные, малоимущие семьи и люди с особыми потребностями. Они получают там консультации, психологическую и юридическую помощь, решают жизненные проблемы, – делится одна из родителей, Нуриля Хамзина. – Сегодня открылся центр, оснащённый современным спортивным и развивающим оборудованием. Сюда будут приходить дети с особыми потребностями, чтобы получать лечебные, оздоровительные процедуры, массаж. Я сама воспитываю особенного ребёнка, обязательно будем посещать его.   

На открытии центра побывал аким Семея  Бакытжан Байахметов.   

–  Открытие реабилитационного центра – значимое событие. Его работа направлена на поддержку детей и родителей. Здесь будет оказана вся необходимая помощь по реабилитации. У руководителей «Теқ қоғам» большие планы на будущее, я думаю, все они будут претворены в жизнь, – заключил Бакытжан Байахметов. – Сегодня у нас действительно праздничный день, который станет началом новых проектов. Многодетным мамам желаю, чтобы они меньше сталкивались с трудностями. Пусть этот центр станет опорой для вас.   

Напомним, в Семее, в рамках Комплексного плана развития, уже началось строительство реабилитационного центра на 150 мест, где услуги смогут получать и дети с особенностями развития.    

Флора Левина  

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Семей  

06.12.2021
377

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