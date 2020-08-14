В полку прибыло

Ряды лесников и других специалистов лесохозяйственной службы Курчумского района пополнились новыми сотрудниками.

Значительное расширение штата двух имеющихся лесоохранных организаций района (КГУ «Курчумское лесное хозяйство» и КГУ «Маркакольское лесное хозяйство») стало возможным в рамках реализации Комплексного плана развития Курчумского района на 2020–2023 годы.

В совокупности названные организации приняли на работу свыше 90 новых специалистов. По информации руководителя КГУ «Курчумское лесное хозяйство» Серика Есимова, в их коллектив приняты на работу 50 человек. В том числе два инженера лесного хозяйства, пять мастеров леса, 32 лесника, а также трактористы, слесари, радиооператоры лесного пожарного хозяйства.

– Продолжительное время площади обходов наших лесников значительно превышали установленные нормы, – говорит С. Есимов. – Чтобы предотвратить пожары, остановить незаконные рубки деревьев, лесники должны были работать на пределе сил. Теперь мы сможем более качественно выполнять возложенные на нас обязанности.

Общая площадь охраняемой территории КГУ «Курчумское лесное хозяйство» составляет 189 315 гектаров. Из них покрытая лесами площадь – 64 441 гектар. В структуре организации Курчумское и Пугачевское лесничества. Основные площади охраняемых лесов находятся в пойменной части реки Курчум. Общая длина её 170 километров. В верхней части поймы находятся запасы ценных пород – сибирской лиственницы, ели и кедра. В нижней части растут тополь, берёза, ива. Есть плодовые кустарники: шиповник, боярышник, калина, облепиха.

В мае этого года лесоводы высадили саженцы ели и сосны на 45 гектарах. В настоящее время их основная забота – профилактика пожаров и их тушение. Осенью работники леса будут собирать семена хвойных и других пород, высаживать их в почву. Расширение кадрового состава лесоохранных организаций района поможет сохранить и приумножить лесное богатство Восточного Казахстана.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район