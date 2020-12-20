В поддержку предпринимательства

Политическая партия «ADAL» призывает восточноказахстанцев принять участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

Представители партии уверены, этот важный шаг поможет в дальнейшем системном решении ряда проблем, в том числе в сфере предпринимательства, агропромышленного комплекса и других.

– Малый и средний бизнес является двигателем национальной экономики. Поэтому важно постоянно создавать условия для развития предпринимательства в стране. В последние годы многое сделано в этом отношении, но проблемных вопросов по-прежнему предостаточно, – считает кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL» Игорь Шацкий. – Нам, однопартийцам, во взаимодействии с государственными органами предстоит большая работа по улучшению условий для деятельности предпринимателей.

Также в своей предвыборной программе «ADAL» предлагает увеличить размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума, стипендий студентов и зарплаты работников бюджетной сферы.