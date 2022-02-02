В поддержку АПК

В прошлом году крестьянским и фермерским хозяйствам Уланского района выделено в общей сложности около 1,8 млрд тенге.

По официальной информации, выделенные субсидии направлены на развитие сферы растениеводства, хорошо развитой в районе. Такую нужную и своевременную помощь местные аграрии использовали на приобретение гербицидов, удобрений, а также семян. Общая сумма на эти нужды составила 331,1 млн тенге.

Другая весомая часть – в сумме 1,5 млрд тенге – направлена на развитие сферы животноводства. Данный сектор экономики района представлен самыми разными направлениями деятельности. К примеру, зарегистрировано 39 племенных хозяйств. Из них девять специализируются в мясном скотоводстве, четыре – в молочном животноводстве, шесть – в овцеводстве, восемь – в коневодстве, десять – в пчеловодстве, а одно хозяйство занимается разведением маралов.

В Уланском районе на постоянной основе действуют шесть убойных пунктов, тринадцать площадок и цех по убою птицы. Кроме того, функционируют тринадцать молочно-товарных ферм.

Таир Сапаргалиев

Уланский район