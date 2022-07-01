В парке распускаются розы

Живём рядом с парком «Металлург», часто гуляем в нём с детьми. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Расскажите, какие изменения произойдут после реконструкции?

Алина Исанова, Усть-Каменогорск

Действительно, в настоящее время в Усть-Каменогорске ведётся масштабное благоустройство парка «Металлург». Будут отремонтированы входные группы, планируется также замена малых архитектурных форм.

Как сообщил на своей официальной странице в социальных сетях аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, для отдыхающих, приезжающих в парк на личном авто, запланировано сделать большую стоянку со стороны улицы Стахановской. Также решено благоустроить основную аллею от улицы Виноградова до главной зоны аттракционов.

Так что после реконструкции парк будет прекрасным местом для отдыха и прогулок устькаменогорцев всех возрастов, а также гостей города.

Фото из открытых источников