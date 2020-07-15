В памяти народа

Абая по праву называют основоположником новой казахской национальной письменной литературы и казахского литературного языка.

Он первый, кто раскрыл богатство родной культуры. Для народа Абай Кунанбайулы – учитель, просветитель и философ, и память о его наследии не угаснет веками.

29 августа 2009 года был открыт памятник знаменитому поэту и писателю на площади Республики в Усть-Каменогорске. Его авторы – Ескен Сергебаев и Бакитжан Абишев. Абай изображен во весь рост на высоком постаменте. В правой руке он держит открытую книгу – символ знаний и вековой мудрости, а взгляд акына устремлен вдаль – в светлое будущее казахского народа. На постаменте надпись: «Абай (Ибраhим) Құнанбаев».

Общая высота монумента составляет 13 метров 20 сантиметров, а вес бронзовой фигуры – пять тонн.

Александра Исаева