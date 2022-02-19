В память о земляках

В Бескарагайском районе прошла презентация новой книги местного автора Людмилы Шахворостовой «Эхо Афганской войны».

Новое издание предназначено для широкого круга читателей. В нём повествуется о реальных персонажах и героях, которые проживают и трудятся в Бескарагайском районе. Им адресованы проникновенные и трогательные слова автора, вложившего много сил и труда в важное дело.

– Вы являетесь примером для молодого поколения, служите воплощением подвига самоотверженных воинов, бесконечно преданных Родине, обладающих сильным духом, – отмечает автор книги Людмила Шахворостова. – Мы приводим вас в качестве высокого образца для подражания молодёжи и детям, для которых важно иметь перед собой нравственные ориентиры с самых юных лет.

Судьбы и этапы жизни ветеранов Афганской войны невозможно вместить в рамки одной книги. Однако успехи, достигнутые земляками, и трудности, что им довелось в своё время преодолевать, кратко изложены в издании.

– С момента возникновения идеи написать книгу о наших воинах той необъявленной войны много ездила по сёлам, встречалась с воинами-интернационалистами, долго, упорно и увлечённо переносила на бумагу то, что сама слышала во время личных встреч и интересных интервью, – рассказывает Людмила Шахворостова. – Поэтому все сделанные записи – главные мысли и необходимые детали – вошли в окончательный вариант книги.

Добавим, Людмила Шахворостова много лет проработала в сфере культуры, корреспондентом в районных газетах «Прииртышье», «Бескарагай тынысы». Под её редакцией изданы сборники стихов и фотоальбомы о родном крае на темы «Бескарагай – судьба моя», «Бескарагай – земля моя», «Бескарагай – любовь моя».

Новая книга призвана увековечить память о земляках-бескарагайцах, принявших участие в боевых действиях и с честью выполнивших воинский долг.

Жанат Алпыспаева

Фото автора

Бескарагайский район