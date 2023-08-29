В память о ювелире слова

Юбилей выдающегося писателя, журналиста и публициста Оралхана Бокея масштабно отметили на его родине.

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка Оралхана Бокея. Празднование этой даты проходит на республиканском и международном уровне.

Накануне дня рождения писателя под эгидой Фонда устойчивого развития сельских территорий и при поддержке предпринимателей Катон-Карагайского района в родном селе О. Бокея Шынгыстай про-

шли праздничные мероприятия. Здесь собрались почитатели его таланта, родные, друзья. Главным событием стало открытие дома-музея Оралхана Бокея, в котором прошло детство писателя.

Учредитель фонда Серик Толукпаев, выделивший средства на приобретение дома, выразил уверенность, что музей позволит не только пропагандировать творчество драматурга, но будет способствовать повышению туристического потенциала региона в целом.

– Когда мы думаем о Катон-Карагае, сразу вспоминаем Оралхана Бокея, писателя, воспевшего красоту здешних мест и природу. Поэтому достойно отметить юбилей великого писателя – это честь для нас. Наш фонд выделил средства в размере 10 миллионов тенге, выкупил дом детства писателя и организовал в нём музей, который мы передаём областному управлению культуры, – сказал руководитель Фонда устойчивого развития сельских территорий Серик Жунусов.

Главным событием мероприятия стало открытие бюста Оралхана Бокея на территории музея и сквера имени писателя. На выставке-пленэре «Төр Алтай бояулары» восточноказахстанские художники выполнили более 50 этюдов и подарили готовые работы музею

О. Бокея.

Младшая сестра писателя Галия Бокеева, присутствовавшая на празднике, поблагодарила акимат района и всех земляков за то, что память о её талантливом брате живёт и крепнет.

Племянница Оралхана Бокея Клара Магзумова вручила дому-музею ковёр с портретом писателя, специально сотканный в Иране, а также личный плащ Оралхана и его фотографию, сделанную в 1964 году.

Вечер предваряла презентация новой книги под названием «Шолпандай таң алдына туып – батты». Также почётным гостям праздника были вручены нагрудные знаки «Оралхан Бөкейге 80 жыл».

Далее гости праздника стали зрителями соревнований по аламан байге. Завершился юбилей большим гала-концертом с участием отечественных звёзд эстрады.

Впечатлениями о торжестве поделился почётный гражданин Катон-Карагайского района Жәнібек Қызыров.

– Оралхан Бокей – гордость казахстанского народа. Мы должны не только гордиться нашими талантливыми земляками, но и чаще проводить такие встречи, чтобы их жизнь и судьба стали примером для подрастающего поколения, – сказал он.

Бахыт Сарсембаева

Катон-Карагайский район