В память о поэте

В Усть-Каменогорске прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику А. С. Пушкину.

6 июня, в день рождения классика мировой и русской литературы, Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. С. Пушкина встречала гостей. Придавая мероприятию торжественность, звучали вальс, полонез, мазурка…

У памятника Александру Пушкину, расположенного на площадке перед входом в библиотеку, собрались почитатели его творчества, чтобы отдать дань уважения – возложить цветы.

– Наша библиотека ежегодно проводит мероприятия, посвященные этой дате, – отметила директор учреждения Бибигуль Шагиева. – К сожалению, из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году они не такие масштабные. Но, тем не менее, мы не стали нарушать сложившуюся традицию.

В читальном зале организована выставка «Всё о Пушкине», на которой представлены уникальные экземпляры книг как самого автора, так и исследователей его творчества.

Также в рамках празднования дня рождения поэта повсеместно проходят челленджи, конкурсы и акции под хештегом «Читаем Пушкина вместе», принять участие в них могут абсолютно все желающие.

Александра Исаева