В память о писателе

В Усть-Каменогорске побывала делегация из Екатеринбурга – представители проекта «Бажов в Казахстане», занимающиеся изучением и популяризацией творческого наследия П. П. Бажова среди детей и молодёжи, расширением двухстороннего сотрудничества с учреждениями культуры и образования Республики Казахстан.

Первая встреча с поклонниками творчества писателя и восточноказахстанской молодёжью состоялась в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Её продолжением стали Бажовские чтения, прошедшие в Восточно-Казахстанском областном музее-заповеднике. Их открыла старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Анна Трахтенберг с докладом «Неизвестный Бажов». Директор Фонда «Бажов П.П.» Сергей Полыганов предложил рассматривать это мероприятие как знакомство и установить долговременное сотрудничество. Эту идею поддержал директор музея-заповедника Арсен Тен.

По завершении встречи представители из Екатеринбурга подарили музею-заповеднику несколько книг писателя, в том числе «Серебряное копытце», а также «Дорога к сказам» и «Ермаковы». Эти книги пополнят фонд писателя в музее-заповеднике.

Кроме того, гости посетили этнодеревню парка им. Касыма Кайсенова, где сфотографировались у бюста знаменитого писателя.

Алефтина Герасимова