Страницы истории

В память о героях труда

30.06.2021
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В Восточном Казахстане представили книгу о жителях региона, мобилизованных в Трудовую армию в период Великой Отечественной войны.

Электронное издание «Восточноказахстанцы в Трудовой армии в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)» было подготовлено по итогам одноимённого областного краеведческого исследования. Основной контент – рассказы-исповеди самих трудармейцев и их родственников, пронзительные и в то же время горькие.

Презентовали книгу в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. В мероприятии приняли участие журналист, публицист, поэт, член Союза писателей РК, руководитель Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана Әлібек Кантарбаев, авторы очерков, вошедших в книгу, – Әнікей Манасбайқызы, Күлән Абақаева, Бақыт Абрайымова.

– История Великой Отечественный войны охватывает трагический и одновременно героический период истории казахского народа ХХ века. В нём слились воедино высокое мастерство военачальников, мужество солдат, партизан, самоотверженность тружеников тыла. Помимо боевых частей были сформированы Трудовые армии. В них через военкоматы было направлено 700 тысяч казахстанцев, 200 тысяч из них работали на оборонных предприятиях за пределами страны, – отметила библиограф Зиза Слямова. – Значителен и вклад трудармейцев в общее дело разгрома врага. Но долгие десятилетия история создания и деятельности Трудовой армии, конкретный вклад её участников в увеличение военной мощи оставалась обезличены. В электронной книге большое внимание уделено участию наших земляков в Трудовой армии. Вторая часть посвящена трудармейцам, депортированным в Восточный Казахстан в начале войны.

Как было отмечено, основную часть мобилизованных в «трудармии» составляли советские этнические немцы – так как они считались «особенно неблагонадёжными». Также в эти армии призывались интернированные финны, румыны, итальянцы, венгры и представители других народов. Подлежали трудовой мобилизации и простые труженики-колхозники, представители разных национальностей – в том числе казахи.

– Термин «трудовая армия» является неофициальным. Несомненно, реализация такой формы трудовой мобилизации в некоторой степени носила принудительный характер, однако это обусловливалось военной обстановкой и было подчинено решению главной задачи – достижению Победы, – говорит Әлібек Қантарбаев. – Они работали на самых тяжёлых участках – в строительстве, на лесозаготовках, добыче угля. Это были люди с трагической судьбой. Их положение мало чем отличалось от положения заключённых: они жили за колючей проволокой, их водили на работу под конвоем. А между тем именно руками трудармейцев в тяжелейших каторжных условиях, за пайку хлеба, были построены десятки тысяч государственных объектов, создана мощь страны, которая обеспечила победу в Великой Отечественной войне.

Своими воспоминаниями, рассказами отцов поделились уроженка Курчумского района Әнікей Манасбайқызы, а также Күлән Абақаева и Бақыт Абрайымова из Катон-Карагайского района.

– Тема Трудовой армии является «белым пятном» в истории периода Великой Отечественной войны. Мой отец всю войну, с 1941 по 1945 год, отработал в угольной шахте Майкудук в Караганде, отдал все силы и здоровье в дело приближения долгожданной Победы. Он рассказывал, что основными орудиями труда были лопата и кирка. Отец прожил счастливую жизнь до 80 лет, вырастил и достойно воспитал восьмерых детей, – говорит Бақыт Абрайымова. – К нашему великому сожалению, все эти годы мы, дети, не могли открыто гордиться трудовым подвигом отца. Этот электронный сборник является данью памяти нашим отцам и дедам, которые своим героическим трудом в нечеловеческих условиях ковали великую Победу.

Составители сборника, библиографы-краеведы Центра справочно-библиографической службы библиотеки Пушкина буквально по крупицам собрали истории наших земляков, мобилизованных в Трудовую армию. Сотрудники отметили, что работа по пополнению разделов продолжается, они приглашают к сотрудничеству всех, кому дорога и небезразлична история нашего края. Если у вас сохранились какие-либо сведения о ваших родных (фотографии, письма военных лет, воспоминания) – присылайте электронные копии на электронный адрес: spravka@pushkinlibrary.kz (с пометкой в теме «Трудармия»).

Полную версию электронной книги можно прочитать в разделе «Восточноказахстанцы в Трудовой армии в период ВОВ (1941 – 1945 гг.)» на сайте «Краеведение Восточного Казахстана» (kray.pushkinlibrary.kz).

Дмитрий Одинцов

30.06.2021
15

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