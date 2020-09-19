В ожидании второй волны… 

В Казахстане наступил новый этап смягчения карантинных ограничений. На этот раз главный государственный санитарный врач РК прописал в своём постановлении послабления в отношении учреждений культуры.

– Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции. Разрешена деятельность театров с заполняемостью не более 50 процентов, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции, – говорится в постановлении.

По-прежнему сохраняется запрет на деятельность караоке, бильярдных, компьютерных и ночных клубов, боулингов, детских аттракционов в закрытых помещениях, кинотеатров, букмекерских контор.

В выходные и праздничные дни снова приостановят работу торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

И хотя паритет между разрешенным и запрещённым сохраняется, может создаться впечатление, что карантин уже формальность и вот-вот жизнь наладится окончательно. Однако люди, которые «в теме», такие настроения не разделяют.

Так, президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман по-прежнему призывает носить маски и соблюдать соцдистанцию, памятуя о второй волне пандемии коронавируса в мире – новые вспышки возникают в странах Европы и Азии.

Более того, по информации специалиста, сейчас человечество сталкивается с новым феноменом – «постковидным состоянием». У людей, которые переболели COVID-19, через некоторое время появляются осложнения – общее недомогание, синдром хронической усталости, неврологические, сердечные и другие симптомы.

– Многое сейчас зависит от нашего поведения – в какой степени мы дистанцируемся друг от друга, в какой степени мы продолжим надевать маски и соблюдать общие правила гигиены. Поэтому сила второй волны эпидемии, если она произойдет в Казахстане, во многом будет зависеть от нас самих, – сказал Алмаз Шарман.

И ещё одно наблюдение сделано врачами на фоне пандемии – в мире увеличивается число госпитализированных людей в возрасте от 15 до 49 лет, инфицированных COVID-19.

Как отметила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове, средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, в последние недели заметно снижается. Она также сказала, что один и тот же человек может заразиться гриппом и COVID-19, добавив, что ВОЗ изучает распространённость такой комбинации.

А Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля.

– Пандемия COVID-19 – это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, – отметил он.

Генсек отметил, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней, и назвал пандемию «угрозой номер один» для глобальной безопасности.

Многие возлагают надежды на вакцину, однако, по словам Гутерреша, от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис.

Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.

Подтверждают опасения специалистов и цифры – по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, к 18 сентября в мире было выявлено более 30 млн заболевших COVID-19. От коварного вируса умерли 943 тысячи человек. Причем на 1 млн число заражений коронавирусом увеличилось всего за 3-4 дня – с 14 сентября.

Больше всего умерших в США (198 тыс.), Бразилии (134 тыс.), Индии (83 тыс.), Мексике (72 тыс.) и Великобритании (42 тыс.).

Айгуль Биданова

Жанна Кушерова