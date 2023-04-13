В ожидании светлой Пасхи

В это воскресенье, шестнадцатого апреля, православные христиане отметят самый светлый и радостный праздник – Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Праздничная трапеза в этот день имеет особенные традиции, которые остаются неизменными на протяжении многих веков. Главными блюдами являются сладкий кулич, творожная пасха и пасхальные яйца. Мы предлагаем читателям подборку рецептов на праздничный стол, а также оригинальные идеи декора.

Кулич на сливках

Ингредиенты: для теста понадобятся сливки жирностью 10 % – 100 мл; свежие дрожжи – 50 г; сахар – 100 г; мука – 400 г; сливочное масло – 125 г; желтки – 4 шт.; соль – 1/2 ч. л.; изюм – 100 г; цукаты – 70 г; ванилин – на кончике ножа.

Для глазури: белок – 1 шт.; сахарная пудра – 100 г; лимонный сок – 4-5 капель.

Способ приготовления:

Подготовьте опару для теста кулича. Сливки налейте в большую кастрюлю и нагрейте до 30–35°C. Снимите с огня. Дрожжи раскрошите. Добавьте в тёплые сливки и, помешивая, распустите. Всыпьте 1 ст. л. сахара, половину муки и перемешайте. Оставьте опару в тёплом месте на 1 час.

Сливочное масло для теста кулича нарежьте маленькими кубиками и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Желтки взбейте с оставшимся сахаром и солью. Добавьте мягкое сливочное масло. Взбейте ещё раз.

Изюм вымойте и сложите в миску. Залейте тёплой водой и оставьте на 15 минут. В опару добавьте желтково-масляную смесь, изюм и цукаты. Всыпьте оставшуюся муку и ванилин. Вымешивайте тесто 15 минут.

Получившееся тесто накройте чистым полотенцем и уберите в теплое место на 1,5-2 часа до увеличения объёма вдвое. Затем обомните и снова дайте хорошо подняться (1-1,5 часа).

Готовое тесто разложите по большим или маленьким формам так, чтобы оно занимало не более трети объёма ёмкости. Дайте подняться в течение часа в тёплом месте.

Выпекайте куличи 40–60 минут при 190°C. Через 20 минут после начала приготовления в духовке прикройте верх кружками кулинарного пергамента, смоченными холодной водой.

Готовым куличам позвольте немного остыть в формах, затем осторожно выложите на решётку. Дайте полностью остыть. Для глазури взбейте миксером белок. Затем постепенно, не прекращая процесса, всыпьте сахарную пудру. В конце добавьте лимонный сок. Покройте глазурью остывшие куличи.

Пасха «три шоколада»

Ингредиенты: творог – 400 г; изюм или вяленая клюква – 50 г; коньяк – 2 ст. л.; сахарная пудра – 100 г; сливочное масло – 50 г; цедра 1 апельсина; шоколад горький, молочный, белый – по 50 г; сливки жирностью 33 % – 100 мл.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для пасхи. Если творог влажноватый, поместите его в марлю, сложенную вдвое, сформуйте плотный узелок и оставьте под грузом весом в 500 г на 2–4 часа.

Изюм или клюкву промойте проточной водой и обсушите. Переложите в миску, залейте коньяком и перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Сливочное масло нарежьте кубиками, сложите в чашу миксера и оставьте на 30 минут при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким, и его можно было взбивать.

Добавьте к маслу сахарную пудру. Взбивайте до получения пышной массы однородной консистенции. Творог протрите через мелкое сито. Добавьте в масляную массу и тщательно перемешайте.

Взбейте миксером сливки. Добавьте в творожную массу вместе с изюмом и цедрой. Перемешайте. Все виды шоколада наломайте небольшими ломтиками в разные миски. Растопите в микроволновой печи или на горячей водяной бане.

Творожную массу разделите на три равные части. В каждую добавьте шоколад (горький, молочный, белый). Форму для пасхи выстелите большим куском марли, сложенной вдвое так, чтобы со всех сторон свисали края.

Уложите творожную массу слоями в форму. Накройте краями марли. Сверху поместите груз весом 500–700 г. Поставьте форму в миску так, чтобы их донья не соприкасались. Уберите в холодильник на 24 часа, чтобы стекла сыворотка. Готовую пасху выложите на тарелку и украсьте по желанию.

Кулич-мороженое

Ингредиенты: 1 л сливок жирностью 35 %; 200 г жидкого мёда; 100 г сахара; 8 белков; 200 г смеси орехов; 100 г светлого изюма без косточек; 100 г апельсиновых цукатов.

Способ приготовления:

Орехи нужно обжарить несколько минут на сухой сковороде, а затем измельчить. Изюм и цукаты замочить на 10 минут в горячей воде. Охлаждённые сливки взбить в крепкую пену и снова поставить в холодильник. Белки взбить с третьей частью сахара в густую пену.

Затем нужно поставить на огонь кастрюлю с мёдом и оставшимся сахаром, разогреть, помешивая, и держать на огне 3 минуты, не давая закипеть.

Горячий мёд, не спеша, постоянно перемешивая, влить во взбитые белки. Мешать до тех пор, пока смесь не остынет. Затем добавить взбитые сливки, орехи, изюм и цукаты.

Разложить подготовленную массу в формы и поставить в морозилку на 2 часа.

Пасха с вареньем

Ингредиенты: 1 кг творога; два стакана сметаны; 1/2 пачки сливочного масла; три яйца; по полстакана трех видов варенья; 1/2 стакана сахара.

Способ приготовления:

В миксере смешайте все ингредиенты, кроме варенья. Разделите массу натрое и соедините каждую часть с одним видом процеженного варенья.

Лучше взять варенье разное по цвету и вкусу. Например, вишнёвое, грушевое и малиновое. Или черничное, абрикосовое и брусничное. Блюдо можно готовить и из покупных конфитюров, но домашнее варенье всё же предпочтительнее.

Выложите каждую из трёх видов творожных масс слоями в пасочницы и утяжелите их гнётом. После этого поместите будущие пасхальные кушанья на 5-6 часов в прохладное место.

ТОП идей декора пасхальных яиц

Абстрактное яйцо. Выглядят они оригинально и необычно, а сделать их просто. Для этого понадобится цветной лак для ногтей. Налейте холодную воду в миску. Туда же добавьте лак, слегка смешайте и окуните туда яйцо. Затем достаньте аккуратно и высушите. Всё, абстрактное пасхальное яйцо готово.

Инь-ян. Всё, что нужно, – это чёрный маркер и белое яйцо. Остальное зависит от вашего воображения: полосы, точки, цифры и буквы или более сложные узоры. Можно написать на яйце поздравления и пожелания родным и близким.

Омбре. Наливаем в стакан воду, разбавленную с красителем (по высоте примерно на 1/3 яйца). Медленно опускаем яйцо. Держим его там до получения нужного вам оттенка. Затем постепенно добавляем воду в ёмкость, и снова ждём до получения желаемого оттенка. Этот цвет уже будет светлее первого. Снова добавляем воду и так до тех пор, пока они полностью не покроются водой. Таким способом мы получим красиво окрашенные яйца с плавным переходом цвета от светлого к тёмному.

Яйцо-кактус. Симпатичная идея для декора стола и самих яиц – превратить их в кактусы и поместить в крошечные терракотовые горшки. Цветок можно смастерить из цветной папиросной бумаги из канцелярского магазина – достаточно небольшой кусок сжать пальцами. А шипы – нарисовать маркером.

Подготовила Татьяна Кравченко

По материалам электронных СМИ