Вести из районов

В ожидании гостей

15.03.2022
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Задолго до начала нового туристического сезона на побережье озера Алаколь местные органы власти и профильные структуры осуществляют контроль готовности имеющихся объектов к приёму многочисленных туристов.

В рамках проектов развития внутреннего туризма, раскрытия потенциала в этом перспективном направлении в течение последних лет реализуются программы обустройства побережья Алаколя. Урджарский район стал одной из приоритетных территорий для инвестиций, а также получения доходов в бюджет, создания рабочих мест, улучшения сервиса.

Помимо совершенствования транспортной схемы для расширения и ускорения потока отдыхающих в задачи урджарцев входит развитие соответствующей местной инфраструктуры. Это объекты для проживания, лечения, проведения досуга, системы жизнеобеспечения, сервиса, благоустройство прилегающих территорий и многое другое.

В рамках рабочей поездки аким Урджарского района Нуржан Токсеитов побывал на побережье Алаколя, перед началом нового туристического сезона определил ряд первоочередных задач. В частности, для повышения комфорта туристам предполагается строительство нового местного Арбата, также берутся во внимание вопросы благоустройства.

Как далее сообщает аким района на своей официальной странице в социальных сетях, запланированы дорожно-ремонтные работы. В прибрежном комплексе, способном принимать до миллиона туристов, будут продолжены работы по совершенствованию инфраструктуры.

Таир Сапаргалиев

Урджарский район

15.03.2022
617

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