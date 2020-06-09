В ожидании добрых перемен

В этом году в жизни жителей Маркаколя и сел одноименного сельского округа – Акжайляу, Карой, Карачилик, Кызылтас и Моилды – произойдут существенные перемены.

В рамках реализации программы Комплексного плана развития Курчумского района в Маркаколе будет осуществлен целый ряд значимых проектов. В их числе – несколько проектов по благоустройству. Так, в селе покроют асфальтом семь гравийных улиц. Еще девять, что находятся на окраинах и всегда раскисают в сезон дождей, сделают гравийными.

Капитальный ремонт и реконструкция ожидают сельский стадион. Здесь обновится поле для футбола, беговые дорожки, появятся современные зрительские трибуны, на территории спилят старые деревья и посадят молодые ёлочки. Такие перемены, несомненно, порадуют местных спортсменов и болельщиков. Но и это ещё не всё. Помимо ремонта стадиона, в селе Маркаколь планируется строительство ещё одного спортивного объекта – модульного физкультурно-оздоровительного комплекса, а также нового футбольного поля.

По словам акима Маркакольского сельского округа Рустембека Кемешева, основные работы по благоустройству развернутся на площади имени Абая, где в ближайшей перспективе заработают фонтаны. Обновятся и две дворовые площадки рядом с многоэтажными домами. Здесь же на радость детворе установят качели, горки, турники и другие спортивные и игровые снаряды.

В общем, Маркаколь ожидают масштабные инвестиции, исчисляемые сотнями миллионов тенге. Такая поддержка государства и местного руководства призвана сделать село более комфортным для проживания. Это позволит остановить отток населения и даже повернуть процесс вспять. Сделать так, чтобы люди не уезжали, а, наоборот, приезжали и пускали здесь корни.

Для того чтобы в приграничном Маркаколе жить было не хуже, чем в городе, местное руководство прилагает все усилия, постепенно решая многие насущные вопросы. Результаты не заставляют себя долго ждать. В различных сферах уже заметны первые обнадёживающие шаги. Так, недавно из племенного хозяйства Тарбагатайского района в округ привезли 13 быков-производителей. Животные были распределены в общественные стада, где содержатся частные буренки, для улучшения породности молодняка.

В сентябре-октябре этого года по условиям договора быков возвратят в хозяйство, откуда они были получены. Вливание в местные стада племенных быков-производителей на шесть месяцев стало возможным в рамках осуществления республиканской программы по улучшению породности скота. Племенному хозяйству из Тарбагатайского района за них выплатят средства из госфондов.

По словам Рустембека Кемешева, летний сезон будет отмечен ещё и масштабным ремонтом оросительных каналов. Благодаря этому удастся обводнить ранее засушливые сельскохозяйственные гектары. В свою очередь местные фермеры получат возможность расширить посевные площади и сенокосы.

Кстати, этой весной в округе засеяно почти три тысячи гектаров различных культур. В их числе – зерновые, масличные, картофель, овощи и бахчевые. В числе ведущих фермерских хозяйств – «Айнабулак», «Свят», «Акжол–БСД», «Кызылашы», «Жас талап», «Маркаколь–А», «Бастау–А».

Население села Маркаколь, по имеющимся официальным данным, составляет 3771 житель. По одноименному округу данный показатель – 4764 человека. В их числе около двух тысяч людей трудоспособного возраста, 1068 – молодежи, 645 детей, 1138 пенсионеров. К числу многодетных относятся 62 семьи, малоимущих – 68 семей.

Несмотря на отдаленность и сопутствующие этому особенности местного быта, в Маркаколь приезжают после получения дипломов молодые специалисты. Чтобы закрепить их здесь, необходимо создать оптимальные условия. В первую очередь – подключенное к центральному теплоисточнику благоустроенное жилье. Нужны небольшие, удобные квартиры для молодых семей и тех, кому ещё предстоит их создать. Вот только многоквартирные дома, что есть в селе, едва ли привлекут молодежь.

– У нас всего 12 многоэтажек, – сообщил Рустембек Кемешев. – Однако заселены из них только две. Остальные являются бесхозными, брошенными прежними жильцами. Моя задача – привести в порядок и дать вторую жизнь этим домам.

Эти пустующие в течение десятилетий и изрядно обветшалые дома одним своим видом наводили уныние. Поэтому первым делом было принято решение покрасить их. Теперь они воспринимаются людьми совершенно иначе и даже вносят оживление в местную палитру.

По словам акима округа, на покраску одного многоквартирного дома затратили порядка 50 тысяч тенге. Освежают стены покраской маляры, привлечённые на общественные работы из центра занятости. С материалами помогают спонсоры. Впрочем, не обходится и без доли критики, мол, к чему эта показуха, когда есть дела поважнее?

– Безусловно, вопросов, требующих решения, в округе достаточно, – рассуждает аким. – Один из них – настроение людей. Необходимо наполнить жизнь местного населения позитивом, твердой уверенностью в стабильном будущем этого отдаленного уголка района и области. Настроение формирует среда, в которой им приходится жить здесь и сейчас. Поэтому мы не остановимся на покраске многоэтажек. Предстоит побелка частных домов, обновление заборов, посадка цветов перед домами – работа, которая ведется сейчас во всех селах округа. Но нам нужна и ответная поддержка. Добрые перемены придут к нам, если каждый внесет свою лепту в общее дело.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район