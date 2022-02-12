В ожидании большой воды

В преддверии начала паводкового периода Департамент ЧС ВКО проводит экспектирование готовности городов и районов области к началу таяния снега и вскрытия лёдного панциря на реках и озёрах. Семей стал первым городом, который сдаёт экзамен на «аттестат зрелости». Ведь именно здесь с 2021 года в рамках программы «Дорожная карта занятости» реализуется самый крупный проект по береукрепительным работам на Иртыше.

Как сообщили в УЧС Семея, на текущий момент уровень воды в Иртыше составляет 357 см. Критическая отметка – 450 см. За зиму в Семее почва промёрзла на 93 см, а снега выпало так мало, что сейчас, в последний зимний месяц, высота снежного покрова едва достигла отметки 17 см. Ледостав в 2022 году тоже прошёл с опозданием на месяц. Из-за тёплой погоды Иртыш замёрз только в конце января, хотя обычно это происходит до Нового года. На сегодняшний день средняя толщина льда на реке – 27 см, при этом лёд образовался неровный, с большими торосами.

– Да, в городе мало снега в этом году, однако вызывает определённые опасения тот факт, что земля промёрзла достаточно глубоко, и это может помешать впитыванию в почву талых весенних вод. К такому развитию сценария все должны быть готовы, – подчеркнул начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО, полковник гражданской защиты Алексей Штыкель.

Кроме того, он напомнил, что буквально две недели назад, когда Иртыш становился под лёд, на одном из паводкоопасных участков на острове Бейбітшілік возник зажор. Уровень воды в реке здесь достиг 431 см, но до критической отметки не дошёл. Подтопления удалось избежать благодаря слаженной работе сотрудников УЧС, войсковой части 68303 и коммунальных служб города.

Вполне возможно, что паводок в этом году пройдет в Семее в штатном режиме, без широких разливов и подтоплений. Однако почивать на лаврах никто не собирается, и сейчас, пока ещё господствует зима, все коммунальные службы и службы реагирования на ЧС перешли на усиленный режим, активно готовятся к самому худшему сценарию – подтоплению нескольких паводкоопасных микрорайонов города, расположенных вдоль правого берега Иртыша. В том числе посёлки Мирный, Восточный и Пристань, остров Бейбітшілік. При этом подтопление острова грозит не только хозяйственным постройкам. Именно здесь расположен один из самых крупных водозаборов Семея «Смычка», который обеспечивает питьевой водой большую часть жителей правобережной части города.

Так, по оценкам сотрудников УЧС Семея, в возможную зону подтопления на острове попадают 32 дома и 134 человека, в посёлке Мирный – 30 домов, в посёлке Восточный – 112 домов, а в районе Пристани в зоне риска 80 домов. В целом, на территории города насчитывается 15 паводкоопасных участков, в которых подтоплению может быть подвержен 631 жилой дом.

Семейчане до сих пор помнят раннюю весну 2018 года. В середине марта, когда стали проводить активные попуски для снижения уровня воды в Шульбинском водохранилище, именно эти микрорайоны, включая левобережный дачный массив Бобровка, подверглись подтоплению водами широко разлившегося Иртыша. Ледяная вода приходила в дома и хозпостройки. Многие пострадавшие потеряли дома, хозяйство, мебель, бытовую технику, одежду. У них осталось только то, что было на них в момент побега от стихии.

Благодаря помощи государства и общества всего за несколько месяцев удалось восстановить и построить заново пострадавшие дома и хозпостройки, обеспечить людей мебелью, бытовой техникой, одеждой и домашним текстилем. На выплаты компенсации пострадавшим было выделено более 1 млрд тенге из республиканского бюджета. Чтобы ситуация не повторилась, аким области Даниал Ахметов поручил разработать проектно-сметную документацию по масштабным берегоукрепительным работам вдоль правого берега Иртыша, что и было сделано.

В 2021 году подрядчики уже приступили к реализации самого крупного проекта в ВКО по берегоукреплению в рамках программы «Дорожная карта занятости». Общая протяжённость участков берегоукрепления составила 2566 м. Подрядчиком выступило ТОО «QazContructions», которое 1 апреля 2021 года заключило договор для проведения строительных работ на четырёх основных участках на сумму более 1,444 млрд тенге.

Как рассказал начальник участка ТОО «QazContructions» Роман Страхов, для укрепления разрушающегося правого берега были предусмотрены работы по укладке бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега шириной 9 м и «бровки» верхней части шириной в 1 м. При планировке откосов проектировщики постарались максимально сохранить естественную линию берега. Также с учётом имеющегося рельефа выполняется и вертикальная планировка укрепления откосов на каждом из участков.

– Работы велись одновременно по всем участкам. В посёлке Восточный практически все работы завершены, уложены плиты. На Пристани уложили плиты, ведутся сварочные работы. В посёлке Мирный осталось выполнить небольшие бетонные работы, которые можно сделать при плюсовой температуре. Грунт завозили из посёлка Восточный, часть плит тоже местного производства, другая часть была завезена из Шымкента. Исполнение договора продлено до 1 мая 2022 года в связи с переносом финансирования на этот год, – пояснил Роман Страхов.

Начальник участка заверил, что все проделанные берегоукрепительные работы позволят избежать на этих участках подтоплений. И мелкие недоделки не разрушат уложенные плиты во время ледохода и паводка.

– На самом деле, завершение работ по берегоукреплению этих четырёх участков в Семее не решит до конца проблему паводков в городе. Потому что вдоль Иртыша таких участков насчитывается 15. И чтобы провести работы по всей береговой линии, включая дноуглубительные работы, потребуются колоссальные средства и силы, – прокомментировал ситуацию Алексей Штекель.

По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Рашида Шерубаева, сейчас планируется провести корректировку проекта, чтобы добавить в него работы по берегоукреплению в районах острова Бейбітшілік и в дачном массиве Бобровка в левобережной части Иртыша. Однако для этого вначале необходимо разработать проектно-сметную документацию и найти источники финансирования.

Также в процессе подготовки Семея к паводковому периоду важную роль играет очистка арычной системы в частном секторе города. Надо сказать, что сеть эта достаточно разветвлённая с охватом нескольких крупных районов города, а протяжённость её составляет 52 км. Уже с первых дней февраля силами работников ТОО «Зеленстрой» ведётся ежедневная очистка замёрзших арыков ото льда, камыша и бытового мусора.

Параллельно ведутся работы и по вывозу снега с территории города. С ноября прошлого года подрядчики вывезли с территории Семея более 21 тыс. кубов снега. Сейчас аналогичная работа продолжается на улицах частного сектора, которые ежегодно подвержены паводкам в результате интенсивного таяния снега.

Готовится к паводковому периоду и УЧС Семея. Так, планируется задействовать до 40 человек личного состава, 8 единиц техники, 2 лодки, 25 мотопомп. В запасе местной исполнительной власти есть дополнительные 15 мотопомп, 104 единицы техники, из которых 20 автобусы, 5 лодок и 70 человек личного состава.

Накануне этого периода в Семей прибудет особая рабочая группа, куда войдут представители ДЧС и областной прокуратуры, которые ещё раз проведут проверку готовности города к весеннему разливу. Аналогичные группы будут работать во всех городах и районах Восточного Казахстана.

Екатерина Гуляева

Семей