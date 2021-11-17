В ответе за подчинённых

В регионе к дисциплинарной ответственности за коррупцию подчинённых привлечён ряд руководителей государственных органов.

Напомним, этот институт введён в действие по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Так, на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчинённых. Теперь политические госслужащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления. Первый руководитель подаёт в отставку в течение десяти календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого.

По информации представителей областного антикоррупционного ведомства, согласно Закону «О государственной службе», заявление об отставке подаётся должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку – прерогатива лица, назначившего политического служащего на эту должность.

В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса «А» и «Б», законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления. Наряду с этим подписанным Главой государства законом введена обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчинёнными сотрудниками.

С момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей в регионе за коррупционные преступления своих подчинённых ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности.

К примеру, руководитель областного управления мобилизационной подготовки – к дисциплинарной ответственности в виде выговора за совершение подчинённым сотрудником хищения бюджетных денежных средств. Руководитель отдела предпринимательства города Семея привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора за получение взятки подчинённым сотрудником. Аким Коныршаулинского сельского округа Урджарского района получил строгий выговор за совершение хищения бюджетных денег главным специалистом этого госоргана.

На сегодняшний день на рассмотрении в этом мониторинге ещё восемь руководителей различного уровня.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников