В ответе за каждый гектар 

В 2020 году Управлением по контролю за использованием и охраной земель ВКО установлено 272 нарушения земельного законодательства РК.

За ушедший год ведомством рассмотрено 361 обращение, затрагивающее нарушение прав граждан, юридических лиц, а также государства. Проведено 230 проверок, в ходе которых установлено 272 нарушения земельного законодательства Республики Казахстан на общей площади 150,13 га.

В том числе выявлено 42 факта самовольного занятия земель общей площадью 111,83 га, 19 фактов использования земель не по целевому назначению на площади 1,86 га, 56 нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков общей площадью 36,44 га, и 155 нарушений при принятии решений местными исполнительными органами районов и городов области.

По данным Управления по контролю за использованием и охраной земель ВКО, нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 5,3 млн тенге.

Вместе с тем по фактам неиспользования земель или использования с нарушением законодательства выданы предписания об устранении нарушений в соответствии со статьями 92–94 Земельного кодекса РК, а также выставлены обременения в органах юстиции на совершение сделок с правом на эти земельные участки.

– Помимо административных мер и выдачи нарушителям предписаний, к выявленным в результате государственного контроля неиспользуемым земельным участкам либо используемым с нарушениями исходя из требований статьи 509 Налогового кодекса РК применяется дополнительное 10-кратное налогообложение, что обеспечило с 2016 года поступление в областной бюджет 52,2 млн тенге, – сообщают в Управлении по контролю за использованием и охраной земель ВКО.

В 2020 году по неисполненным предписаниям, выданным в 2019 году, предъявлено 70 исков об изъятии 88 земельных участков общей площадью 71,2 га. Из них принудительно изъяты 46 участков общей площадью 28,91 га, по 22 участкам общей площадью 24,9 га иски отозваны либо судом отказано в рассмотрении по различным причинам, по остальным 20 участкам общей площадью 17,39 га иски рассматриваются судом.

Собственники земельных участков (землепользователи), у которых принудительно изъят неиспользуемый земельный участок, согласно статье 94 Земельного кодекса РК включаются в специальный реестр лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки, после чего в течение трёх лет они не смогут их получить.

На сегодняшний день по материалам, направленным управлением с 2016 года в Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК, в реестре состоят 260 собственников земельных участков и землепользователей.

Отметим, из проведённых в прошлом году 230 проверок 45 – в отношении местных исполнительных органов сельских округов, районов и городов. В результате проверок установлено 155 решений, вынесенных с нарушением земельного законодательства, 118 из них приняты с нарушением сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении права на земельный участок и 37 – незаконно приняты.

– Всего в 2020 году управлением предъявлено 19 исков об отмене в судебном порядке 29 решений местных исполнительных органов. По состоянию на 31 декабря 2020 года 11 решений судом отменено, по семи решениям судом отказано в рассмотрении исков, по 11 – иски находятся на рассмотрении, – пояснили в Управлении по контролю за использованием и охраной земель ВКО.

Напомним, в рамках реализации концепции «слышащего государства» на официальных страницах управления и первого руководителя в социальной сети Instagram размещается информация о деятельности государственного органа, а также разъясняются законодательные нормы.

В 2021 году управлением будет продолжена работа по контролю за соблюдением земельного законодательства при использовании и предоставлении земельных участков с соблюдением требований введённого моратория на проведение проверок, а также по принудительному изъятию земель в случае неисполнения выданных предписаний в целях реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта

Токаева, а также акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников