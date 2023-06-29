В отряде зелёных прибыло

Около 800 тысяч штук сеянцев хвойных пород высадили в Риддерском лесном хозяйстве за последние два года.

Напомним, в 2020 году в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в течение пяти лет высадить два миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 миллионов деревьев в населённых пунктах страны.

Выполняя поручения Президента, в рамках реализации областного Комплексного плана по увеличению объёмов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021 – 2025 годы, в Риддерском лесном хозяйстве высадили 792,6 тысячи штук сеянцев хвойных пород на площади 196 гектаров.

– Этот посадочный материал вырастили в постоянном и временном питомниках лесного учреждения, а также закупили из питомников области, – сообщила руководитель Пригородного» лесничества КГУ «Риддерское лесное хозяйство» Арай Атантаева. – Также для выполнения утверждённого плана специалисты проводят сбор шишек хвойных пород. К примеру, в 2021 году собрали 4,5 тонны шишек, в прошлом – 8,2 тонны, с начала этого года – пять тонн.

Помимо этого, ежегодно производится посев семян хвойных пород в питомниках, а также осуществляется закладка древесных школ, выращенный посадочный материал из которых (саженцы хвойных пород) предоставляется для озеленения городов и районов нашего региона.

Александра Исаева