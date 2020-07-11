В отдалённые сёла приходит вода

Предстоящей осенью в отдаленном селе Калжыр запустят систему централизованного водоснабжения.

К реализации проекта строительства нового водопровода приступили в августе 2019 года. По информации отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района, стоимость проекта составляет

546 млн 365 тыс. тенге.

На сегодняшний день подрядная организация ТОО «СМУ Шығыс проект» выполнила около 60 процентов от общего объема работ. По улицам села проложена водопроводная сеть, включая магистральные трубы. Теперь основной задачей для подрядчиков является строительство водозабора.

– Воду Калжыр будет получать из глубинной артезианской скважины, – говорит главный специалист профильного отдела Жанболат Жамелхан. – Ранее в селе были проведены изыскательские работы и уточнено место, где есть запасы подземной чистой воды, там и будут буриться скважины. Насосами воду поднимут наверх и заполнят резервуар-накопитель. После пропуска через систему фильтрации ее закачают в сельскую водопроводную сеть. Для очищения используется оборудование, соответствующее современным стандартам.

Реализуемый проект предусматривает подведение центрального водопровода к каждому сельскому дому. Поэтому совсем скоро в домах жителей Калжыра из кранов потечет вода.

Также ведется текущий ремонт действующего водопровода в селе Маркаколь. Прежде забор воды там осуществлялся из открытого источника – реки Орта Теректы. Главной задачей подрядчиков является бурение скважины и перевод системы на артезианскую воду.

В текущем году решатся вопросы водообеспечения еще в шести малых селах Курчумского района с численностью населения от 50 до 200 человек. В списке этих населенных пунктов – Кайнарлы, Кунгей Бокенбай, Терыскей Бокенбай, Бугымуиз, Правый Усть-Калжыр и Урунхайка. Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионов страны.

Про информации отдела ЖКХ района, к настоящему времени завершено бурение скважин в четырех из этих сел. На очереди у подрядной организации ТОО КГП «Теректы» из села Маркаколь – установка модульного оборудования. Оно включает резервуары-накопители и фильтры для очистки воды. От них будут проложены нитки водопроводов к колонкам, откуда и будут брать воду сельчане. Близится день, когда жители малых сел обретут наконец стабильное водообеспечение и забудут о прежних проблемах.

В минувшем году блочно-модульные установки появились в селах Ушбулак, Былгары табыты, Кайнар, Шанагаты, Акжайляу, Бирлик, Жидели, Кыстау-Курчум, Топтерек, Акчий, Балыктыбулак. Таким образом, в этом году в список малых сел, где благодаря современным технологиям найдено решение по обеспечению их чистой водой, войдут 16 населенных пунктов Курчумского района. Однако, несмотря на количество уже выполненных и находящихся в стадии реализации проектов, есть села, где еще только предстоит решить этот вопрос.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район