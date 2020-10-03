В омут с головой  

Спасатели областного центра подвели итоги купального сезона.

Сотрудники УЧС привели удручающую статистику: с начала купального сезона 2020 года на водоёмах в Усть-Каменогорске утонуло четыре человека, из них двое детей. В прошлом году на воде погибло пятеро взрослых.

Основываясь на многолетнем анализе, спасатели назвали основные причины гибели людей: купание в необорудованных местах, в нетрезвом состоянии, неумение плавать, переоценка собственных сил и оставление детей без присмотра.

– Зачастую проблема заключается в том, что люди едут отдыхать в места, которые не предназначены для купания, – отметил старший офицер УЧС города Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко. – В таких местах не обследовано дно водоёма, может быть сильное течение, там не дежурят медперсонал и обученные спасатели.

Действительно, несмотря на регулярно проводимую профилактическую и разъяснительную работу с населением и различные акции безопасности, многие пренебрегают рекомендациями и купаются на «диких» пляжах.

По установленным законом нормам, безопасный пляж должен иметь акт водолазного обследования дна водоёма, для детей – отдельно оборудованное место для купания, укомплектованный пост для медперсонала и специальное снаряжение для обеспечения безопасного отдыха людей. Также на территории должны быть установлены стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, дежурить как минимум двое специально обученных спасателей.

– Ещё одна причина гибели на воде – пьянство. Большинство тонут из-за алкогольного опьянения. В летний период сотрудниками полиции было привлечено к административной ответственности более 100 граждан, распивавших алкоголь во время отдыха на водоёмах, – отметили в УЧС областного центра.

Отдельной проблемой, к сожалению, остается гибель детей на водоёмах, в основном из-за безответственности родителей. Отсутствие должного контроля со стороны взрослых приводит к тому, что в жару малыши готовы купаться в любом водоёме. Предоставленные самим себе, они ныряют с обрывов, заплывают на небезопасное расстояние, «топят» друг друга в игре.

– Когда человек начинает тонуть, то им овладевает паника, – отметили спасатели Усть-Каменогорска. – Под водой утопающий в течение минуты теряет сознание от кислородного голодания мозга. Через пять-шесть минут наступает биологическая смерть.

Сотрудники УЧС областного центра вновь напомнили о правилах безопасности: не стоит купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки; не нужно заплывать слишком далеко от берега, не забывать о спасательных жилетах – без них нельзя плавать в лодках и на катамаранах.

– Также один из важных моментов, который необходимо учитывать, – состояние здоровья. Людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями нельзя резко менять температуру, – отметили спасатели. – Многие любят после нескольких часов пребывания на солнце сразу прыгнуть в прохладную воду. Это может стать причиной остановки дыхания или резкого спазма сосудов сердца.

Дмитрий Одинцов