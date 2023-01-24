В один день

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на один день – 19 марта текущего года, сообщают в ЦИК РК.

Центральная избирательная комиссия РК на заседании одобрила календарный план проведения предстоящих выборов.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых досрочно прекращены, назначаются Центральной избирательной комиссией на основании Указа Президента Республики Казахстан и должны быть проведены в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

– В этой связи предлагается назначить выборы депутатов маслихатов на 19 марта 2023 года в целях их совмещения с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта текущего года, а также унифицирования их сроков и этапов проведения, – сказала член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина на заседании.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и депутаты маслихатов принадлежит:

1) избираемых по партийным спискам, – политическим партиям;

2) избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, – политическим партиям, общественным объединениям, а также их структурным подразделениям (филиалам и представительствам) в случае, если соответствующее полномочие предусмотрено в уставе, и гражданам путем самовыдвижения.

Также в ходе заседания стало известно, что выдвижение начинается с 20 января и продлится 20 дней, заканчивается в 18:00 по местному времени в каждом регионе 8 февраля. Регистрация кандидатов продлится с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.

Проведение голосования на избирательных участках в день выборов – с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования. Подсчёт голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования.

После заседания Центральной избирательной комиссии для представителей средств массовой информации была проведена пресс-конференция.

Так, стало известно, что Казахстан намерен пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Дарья Штейн