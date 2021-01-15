Вести из районов

В обновлённом составе 

15.01.2021
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Новые машины скорой медицинской помощи пополнили автопарк района Алтай. 

Проблема износа санитарного транспорта в районе являлась актуальной – большинство машин скорой помощи устарели и требовали замены. Этот вопрос решился положительно – автопарк пополнили восемь новых автомобилей. Пять из них прибыли в Алтай, три – в Серебрянск и посёлок Новая Бухтарма. 

Стоит отметить, что автомобили произведены предприятием ТОО «СемАЗ». Выкрашенные в лимонный цвет и оснащённые современным оборудованием, кареты скорой помощи уже выполняют свои прямые обязанности – обслуживают население района. 

– Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов и оснащён медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи: аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, медицинской укладкой и другой необходимой аппаратурой, – поделился главный врач Межрайонной больницы района Алтай Олжас Нурекенов. 

Александра Исаева 

Район Алтай

Фото из открытых источников 

 

15.01.2021
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