В обновлённом составе 

Новые машины скорой медицинской помощи пополнили автопарк района Алтай.

Проблема износа санитарного транспорта в районе являлась актуальной – большинство машин скорой помощи устарели и требовали замены. Этот вопрос решился положительно – автопарк пополнили восемь новых автомобилей. Пять из них прибыли в Алтай, три – в Серебрянск и посёлок Новая Бухтарма.

Стоит отметить, что автомобили произведены предприятием ТОО «СемАЗ». Выкрашенные в лимонный цвет и оснащённые современным оборудованием, кареты скорой помощи уже выполняют свои прямые обязанности – обслуживают население района.

– Санитарный автотранспорт соответствует всем требованиям международных стандартов и оснащён медицинским оборудованием для оказания скорой и неотложной медицинской помощи: аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), ЭКГ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, медицинской укладкой и другой необходимой аппаратурой, – поделился главный врач Межрайонной больницы района Алтай Олжас Нурекенов.

Александра Исаева

Район Алтай

Фото из открытых источников