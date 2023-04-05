В обновлённом составе

В Усть-Каменогорске прошла первая сессия городского маслихата VIII созыва. Его состав обновился почти вполовину.

В областном центре представили новый состав городского маслихата. Больше половины победителей в прошедших выборах заняли пост депутатов впервые. В новый состав, уникальный по мнению акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, вошли представители партий «Amanat», «Ак жол», «Байтақ», «Respublica» и Народной партии Казахстана.

Из 24 депутатов, 15 человек пришли в законодательную сферу впервые, ещё девять депутатов – опытные представители прошлых созывов. Депутатам торжественно вручили удостоверения и значки.

Председателем городского маслихата единогласно был избран Александр Светаш, ранее занимавший пост секретаря маслихата Усть-Каменогорска.

В ходе сессии определили три постоянных комиссии: по вопросам бюджета, строительства и транспорта; по вопросам социальной сферы и социальной защиты населения; по вопросам развития инфраструктуры и ЖКХ.

– Уважаемые депутаты, именно через вас запросы населения распространяются на весь политический процесс, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Любые политические преобразования ничто, если они безразличны народу. Для нас важно, чтобы население видело результаты своего выбора, знало, что оно может влиять на судьбу города, и стремилось это делать через вас и предусмотренные для вас механизмы. Люди должны ощутить, что не просто сходили на избирательные участки 19 марта, они должны увидеть активных, избранных народом представителей, сосредоточенных на интересах города. Главная наша цель – оказать людям поддержку и дать уверенность в реальности гражданских механизмов, обеспечить гармоничное развитие всех сфер жизни города с учётом интересов всех жителей. Сейчас у нас наблюдается некоторый дисбаланс развития центра и окраин. Наша задача – комплексно урегулировать эту ситуацию.

Лилия Дроздова