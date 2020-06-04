В областном центре усилят контроль за оборотом гражданского и служебного оружия

Полицейские города проверят владельцев оружия на предмет соответствия предъявляемым требованиям, а также будут вести разъяснительную работу. Такие комплексные меры приняты в целях профилактики и предупреждения преступлений с применением огнестрельного и холодного оружия.



Как сообщили сотрудники группы контроля по обороту гражданского и служебного оружия ОАП УП Усть-Каменогорска, в соответствии с законодательством Республики Казахстан для приобретения оружия гражданин должен получить разрешение. После совершения покупки в недельный срок зарегистрировать его в органах внутренних дел. Если оружие не приобретается, разрешение необходимо сдать обратно.

– Купив оружие, гражданин берёт на себя ответственность за его хранение, ношение и использование, не допущение утраты и тем более его хищения, – отметил старший инспектор подразделения Айбек Пазылов. – Поэтому оружие должно храниться по месту жительства в сейфах, запирающихся на внутренний замок, ключи от сейфа необходимо убирать в потайные места либо носить с собой, чтобы исключить доступ к оружию посторонних лиц, к которым в данном случае относятся и близкие родственники.

Все владельцы оружия состоят на учёте в органах внутренних дел, сотрудники полиции осуществляют контроль обеспечения сохранности оружия владельцем, проверяя его по месту жительства. При выявлении нарушений, связанных с хранением, ношением, уничтожением, транспортированием оружия, владелец может быть привлечен к административной ответственности. При этом применяется наказание от штрафов до лишения права на хранение или хранение и ношение оружия. Также если владелец оружия в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия, употребление спиртных напитков и наркотиков и др. органы внутренних дел имеют право аннулировать разрешение и изъять оружие.

Как пояснил старший инспектор группы контроля по обороту гражданского и служебного оружия ОАП УП Усть-Каменогорска Айдар Манженов, владельцы гражданского оружия на период выездов за пределы места проживания (длительная командировка, учеба, лечение, отдых, отпуск) обязаны сдавать оружие в территориальные отделы полиции на временное хранение. В квартирах для собственной безопасности рекомендуется установить систему охранной сигнализации на пульт централизованного наблюдения. Полицейские напоминают, что хранение незарегистрированного оружия является уголовно наказуемым деянием.

Ерик Абитов