В объективе внимания 

Как избежать взрыва газового баллона в быту, рассказали спасатели Восточно-Казахстанской области.

Газовую безопасность в быту и создание газотехнических инспекций обсудили на внеочередном онлайн-заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшем под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана Байахметова.

Так, за последние семь лет в регионе зарегистрировано 23 взрыва и пожара, связанных с эксплуатацией газовых баллонов. Причём четыре из них – со смертельным исходом. В числе основных причин трагедий – пренебрежение потребителями требований безопасности, недостаточная информированность населения о проведении освидетельствования газовых баллонов. Среди нарушителей и владельцы автогазозаправочных станций, которые заправляют газовые баллоны, что категорически запрещено законом.

В рамках профилактической работы специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области проводят разъяснительную работу с жителями области. Состоялись 141 сход и 195 359 подворных

обходов жилого сектора с вручением специальных памяток. Однако стоит помнить, что ответственность за исправность газового оборудования внутри частного дома или квартиры несут сами потребители.

– Приобретать газовые баллоны необходимо только в специализированных точках при наличии талона или чека с названием фирмы, номером баллона, его паспортной табличкой и неистёкшим сроком проверки, – пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО. – При их покупке нужно обращать внимание на состояние уплотнительных колец и герметичность соединений. Помнить, что хранить и использовать сжиженный газ в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах выше двух этажей запрещается.

Контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей входит в полномочия жилищной инспекции. Однако вопрос создания газотехнической инспекции в городских и районных отделах жилищной инспекции остаётся открытым.

Второй, не менее важной темой для обсуждения на заседании стала подготовка к возможному весеннему паводку. Начало нынешнего зимнего сезона ознаменовалось резкими колебаниями температуры, что привело к промерзанию почвы. По данным филиала РГП «Казгидромет», в Курчумском, Кокпектинском, Тарбагатайском, Зайсанском и Абайском районах наблюдается промерзание почвы свыше 50 сантиметров.

Это может привести к сложной паводковой обстановке. Поэтому необходимо уже сейчас проводить превентивные мероприятия. К примеру, спасатели рекомендуют жителям области своевременно очищать придомовые территории от снега, не засыпать и не закидывать мусором арыки и отводные каналы, заблаговременно приготовить подручные материалы для обваловки придомовых территорий.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых

источников