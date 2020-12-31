В Новый год без ЧП 

Спасатели ДЧС ВКО вновь напоминают жителям области о правилах безопасности в период новогодних праздников.

За 2020 год по области произошло более 1300 пожаров, погибли 56 человек, 76 жителей региона получили различные травмы. С наступлением холодов особую тревогу вызывают несчастные случаи, произошедшие из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Кроме того, практика показывает, что в новогодние праздники увеличивается количество пожаров. По словам начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Рината Кондыбаева, основными причинами происшествий становятся использование открытого огня, неисправных электрических гирлянд, а также неосторожное обращение с пиротехникой.

– Чтобы избежать несчастных случаев, нужно позаботиться об исправности гирлянд. Вся пиротехническая продукция должна приобретаться в специализированных магазинах. Ни в коем случае нельзя давать её детям. Запускать фейерверки необходимо на открытом пространстве, на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Запрещается запускать салют с балконов или из окон домов, – отмечает Ринат Кондыбаев.

Спасатели напомнили, что в жилом секторе при эксплуатации печного отопления необходимо не реже одного раза в три месяца очищать дымоход от скопления сажи, не допускать опасного перегрева печи, а

отапливать дом лучше два–три раза в день и не более чем полтора часа. Кроме того, за три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, ни в коем случае нельзя закрывать заслонку печи, если топливо полностью не догорело.

1 января 2021 года по области ожидается понижение температуры воздуха до -36 градусов. Поэтому начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Бауыржан Журекбаев порекомендовал не выезжать за пределы населённых пунктов без особой надобности, учитывать погодные условия, отслеживая информацию в мобильном приложении «Дармен», соблюдать правила безопасности при штормовых предупреждениях, чтобы избежать происшествий при метелях и низких температурах воздуха.

– Если всё же отложить поездку за пределы города невозможно, то нужно укомплектовать автомобиль паяльной лампой, фонарём, медицинской аптечкой. При необходимости звонить по телефонам 101 или 112, – подчеркнул Бауыржан Журекбаев.

В новогодние праздники спасатели ДЧС ВКО переведены на усиленный режим работы. Пожарную безопасность будут обеспечивать более 380 человек, 109 единиц пожарной техники. В случае необходимости проведения аварийно-спасательных работ на дорогах области у Департамента по ЧС на вооружении 155 единиц техники. В повышенной готовности находятся служба медицины катастроф, воздушное судно АО «Казавиаспас».

Дарья Антон