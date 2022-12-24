В Восточном Казахстане практически во всех школах работают кабинеты робототехники и IT-классы. Ребята в них активно занимаются, изучают современные языки программирования и основы робототехники.

Однако чтобы уверенно идти в ногу со временем и дать возможность детям и подросткам определиться с будущей профессией, необходимо уже сейчас установить дополнительное оборудование и программное обеспечение, а учителям создать условия для постоянного повышения квалификации.

По словам руководителя Управления образования ВКО Инессы Чернышёвой, на текущий момент во всех школах региона работают IT-классы и классы робототехники. Кроме того, все образовательные учреждения оснащены системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, внедряется программа родительского контроля через приложение DigitalEast.

– В школах Восточно-Казахстанской области на базе IT-классов школьники изучают основы программирования на языке высокого уровня Pylon. Они создают автоматизированные устройства на базе электронных платформ, а также занимаются моделированием в трёхмерной среде, – отметила Инесса Чернышёва. – Разработана углубленная программа, в которой дополнены элементы программирования с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов. Программа успешно апробирована на базе областной специализированной школы-лицея для одарённых детей в области математики, физики и информатики.

Чтобы распространить этот опыт на все школы области, необходимо дооснастить IT-классы в городских и сельских школах, для чего в управлении образования был разработан комплексный план развития IT-классов в организациях образования области на 2023-2025 годы. Реализация плана предусматривает дооснащение классов необходимым высокотехнологичным оборудованием.

В настоящее время специалисты управления образования и управления цифровизации ВКО проводят тщательный анализ текущего состояния возможностей классов, подготовки учителей и уровня знаний школьников в школах Восточно-Казахстанской области. Его результаты войдут в основу комплексного плана развития IT-классов в организациях образования области на 2023-2025 годы, где будет предусмотрено сразу несколько направлений. Среди них – подготовка кадров и повышение квалификации педагогов, дооснащение школ современным оборудованием и программным обеспечением, а также развитие творческого потенциала школьников.

Софья Соболевская

Фото Аяужан Утеулиновой