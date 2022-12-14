В ногу со временем

Травматологи из Восточного Казахстана применяют передовые инновационные технологии.

На областном координационном совете по травматологической помощи подвели итоги уходящего года, а также обсудили актуальные проблемы и пути их решения.

В заседании приняли участие не только представители сферы здравоохранения, но и сотрудники полиции, работники образования и инспекции труда.

Сегодня для оказания травматологической помощи населению в области действуют четыре травматологических пункта, десять кабинетов, в пяти медорганизациях есть отделения травматологического профиля. К тому же две больницы имеют травматологические койки в хирургических отделениях. Всего в области 290 коек травматологического и ортопедического профиля, из которых 42 – детские, 88 – койки реабилитации. За 10 месяцев этого года в травмпунктах области были пролечены более 8 тысяч человек.

По словам главного внештатного травматолога Управления здравоохранения ВКО Сергея Карасёва, сегодня сфера травматологии в регионе – динамично развивающаяся отрасль.

– Все инновационные технологии крайне важны, так как существенно улучшают качество жизни людей. Нашими врачами применяются передовые, инновационные технологии, в том числе эндопротезирование и лечебно-диагностическая артроскопия крупных суставов, закрытые малоинвазивные технологии остеосинтеза при переломах конечностей, современные системы хирургической коррекции и фиксаций позвоночника и другие. Проходят медицинскую реабилитацию в современных условиях. Всё это доступно жителям нашей области, – отметил Сергей Карасёв.

Докладчик отдельно остановился на работе медиков спецпунктов на трассах области, которые находятся в ведении облздрава.

– Сотрудники бригады медико-спасательного пункта на трассе оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, а также обращающимся за помощью амбулаторным больным, проезжающим водителям и пассажирам. Такие медицинские спасательные пункты работают в Уланском районе – село Привольное, на трассе Усть-Каменогорск – Семей, в Жарминском районе – на трассе Алматы – Усть-Каменогорск (близ села Аршалы), рядом с селом Семёновка в Бескарагайском районе, на трассе Омск – Майкапчагай близ села Карабас. Такие же пункты есть в Жарминском районе и на трассе Омск – Майкапчагай рядом с селом Суыкбулак с радиусом обслуживания 50 км, – пояснил Сергей Карасёв.

Бригады экстренного реагирования при трассовых медико-спасательных пунктах сформированы из шести сотрудников: врач, фельдшер, фельдшер-диспетчер, спасатель-санитар, спасатель-водитель, травматолог.

На вооружении у медиков имеется реанимобиль, оснащённый специальной медтехникой, с комплектом аварийно-спасательного оборудования, в том числе электрокардиограф. Также есть весь необходимый перечень лекарственных средств для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В Департаменте полиции отмечают, что наибольшее количество несчастных случаев на дорогах отмечается в Усть-Каменогорске, Риддере, Шемонаихе, Алтае, а также в Уланском районе. Стоит отметить, что при этом не зарегистрировано несвоевременное прибытие специалистов скорой медицинской помощи.

По сведениям главного врача областной Станции скорой медицинской помощи Ержана Мейрбаева, за 10 месяцев этого года бригады «скорой» обслужили более 194 тысяч выездов только по травматологическому профилю.

Бахыт Сарсембаева