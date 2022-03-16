В несколько кликов 

Пользователям мобильного приложения eGov mobile стал доступен обновлённый интерфейс, услуги Е-license для физических лиц, удобная форма обратной связи и 20 самых востребованных государственных услуг портала eGov.kz.

Сейчас многие государственные услуги можно получить не выходя из дома, используя лишь мобильное приложение eGov mobile. Функции и возможности приложения постоянно расширяются. На данный момент его пользователям доступно порядка 400 государственных онлайн-услуг и сервисов.

Вместе с обновлённым дизайном появилась возможность использования сервиса «Цифровые документы» даже без подключения к интернету, при условии авторизации с помощью ключей ЭЦП.

Кстати, сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov mobile содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, результаты ПЦР-тестирования, свидетельство о рождении и другие).

– Мобильное приложение eGov mobile пользуется большим спросом у граждан и даёт возможность иметь при себе нужные документы в телефоне. С момента запуска только сервисом «Цифровые документы» воспользовались более 47 млн раз, – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

В новую версию приложения добавлено более 20 государственных услуг портала eGov.kz. Среди них – выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК, выдача справок по опеке и попечительству, выдача удостоверений участникам ВОВ и т. д.

Добавлен и новый раздел «Жизненные ситуации», который представляет собой свод полезной информации по определённой теме. Этот сервис позволяет гражданам сэкономить время для поиска информации и подачи заявок на получение необходимых им госуслуг.

При выявлении некорректных сведений в цифровом документе появилась возможность подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить об ошибке».

Для физических лиц добавлено более 250 услуг Е-license. Это уведомление о наличии деятельности в качестве ИП, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и выдача фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за преде-

лы РК.

– В этом году команда АО «НИТ» планирует «смартфонизировать» до 80 процентов государственных услуг и сервисов. Также в рамках поручения Главы государства по уменьшению документооборота на бумажном носителе планируется реализовать сервис «Цифровые сведения», в котором граждане смогут получать справки более удобным способом и иметь возможность предоставить справку посредством электронной почты, мессенджера или QR-кода по месту требования, без необходимости распечатывать её на бумажном носителе, – подчеркнул Ростислав Коняшкин.

Новая версия мобильного приложения eGov mobile доступна на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников