В мире и согласии

Конференция «Формы межнациональных отношений» прошла на платформе ZOOM для молодёжи региона.

В конференции приняли участие более 50 студентов вузов. Старший преподаватель кафедры «Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин» ВКУ им. С. Аманжолова, член Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Майра Шуршитбай рассказала об истории становления АНК, её основных функциях и задачах.

Делясь знаниями, доцент кафедры «Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин» ВКУ им. С. Аманжолова, кандидат философских наук Виктор Шелепов поднял вопрос модернизации общественного сознания и межнациональных отношений.

При обсуждении темы повышения культурного уровня межнациональных отношений лекторам задавали много вопросов. Стоит отметить, что молодёжь интересовалась: «Какие трудности возникли в период становления независимого государства?», «Каковы пути предотвращения нерушимости межнациональных отношений?», «Какую работу проводит Ассамблея народа Казахстана по укреплению межнационального единства?».

– На этих лекциях будущие молодые специалисты получили много полезной информации, – отметил Виктор Шелепов. – Студенты открыто озвучивали свои мысли и получили ответы на интересующие их вопросы. Большое спасибо участникам и организаторам этого мероприятия.

В завершение конференции участники также обсудили значение Дня памяти жертв политических репрессий и голода, роль этого периода в истории нашего государства.

Ева Ким

Фото из открытых источников